Concepción del Uruguay: Sujeto resultó herido de bala tras una disputa

Se registró en la intersección de calles Lacava y Ñandubay, donde dos sujetos protagonizaban una disputa en la vía pública.

Según se confirmó a Génesis24, en ese contexto, uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo, dándose posteriormente a la fuga.

El herido fue trasladado al hospital local, presentando una lesión con orificio de entrada en la zona de la ingle y salida por el glúteo, sin revestir gravedad.

La investigación está en proceso, con la finalidad de aclarar lo sucedido. AMPLIAREMOS

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