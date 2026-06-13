domingo 14 junio 2026

Concepción del Uruguay: Sujeto resultó herido de bala tras una disputa

Se registró en la intersección de calles Lacava y Ñandubay, donde dos sujetos protagonizaban una disputa en la vía pública.

Según se confirmó a Génesis24, en ese contexto, uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo, dándose posteriormente a la fuga.

El herido fue trasladado al hospital local, presentando una lesión con orificio de entrada en la zona de la ingle y salida por el glúteo, sin revestir gravedad.

La investigación está en proceso, con la finalidad de aclarar lo sucedido. AMPLIAREMOS

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991