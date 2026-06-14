Se realizó un encuentro deportivo para personas con discapacidad

El Centro de Educación Física (CEF) N° 5 de Paraná se desarrolló un encuentro deportivo destinado a personas con discapacidad, con el acompañamiento de las direcciones de Educación Física y Educación Especial del Consejo General de Educación (CGE).

La iniciativa tuvo como propósito promover el acceso al deporte como derecho, favoreciendo la inclusión, la socialización y el desarrollo de habilidades motrices en un ámbito de convivencia y respeto.

La jornada reunió a estudiantes, docentes y equipos técnicos en un espacio de participación, recreación e integración a través de distintas propuestas deportivas adaptadas. La propuesta también permitió fortalecer los vínculos entre instituciones y equipos de trabajo de la modalidad, generando espacios de encuentro e intercambio de experiencias.

Bajo la consigna de que el deporte constituye una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más inclusiva, los participantes compartieron actividades recreativas y deportivas diseñadas para garantizar la participación de todos.

Desde la organización destacaron la importancia de continuar impulsando acciones que promuevan la igualdad de oportunidades y la participación plena de las personas con discapacidad en actividades deportivas y recreativas.

El encuentro reafirma el compromiso de la Educación Física y la Educación Especial con la construcción de propuestas inclusivas que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes y el fortalecimiento de la comunidad educativa.