Femicidio en Entre Ríos: murió la mujer que fuera apuñalada por su expareja

En la madrugada de este lunes 27 de abril, desde el hospital “Delicia Concepción Masvernat” se confirmó el fallecimiento de María Leonor Godoy, la mujer que había sido apuñalada el sábado 4 de abril en una vivienda ubicada en calle Sargento Cabral y 53, de Concordia.

La víctima permanecía internada desde ese Sábado Santo, en grave estado, a raíz de las heridas sufridas durante el ataque.

Presentaba múltiples lesiones provocadas con un arma blanca, entre ellas traumatismos y heridas cortantes en la región occipital, cervical, interescapular y supraescapular, además de una herida penetrante en el tórax.

Su expareja, en preventiva

Por el hecho, el único imputado es su expareja, Juan Pablo Estigard, quien fue detenido el mismo día del ataque por el personal de Comisaría Segunda tras un operativo realizado en la casa de su hermana, ubicada en inmediaciones de calles Teniente Ibáñez y Larroca.

La investigación está a cargo de la fiscal Evelina Espinosa, quien había solicitado 90 días de prisión preventiva para el acusado, medida que fue otorgada por el juez de Garantías Ives Bastián.

Más complicado

En un primer momento, Estigard estaba imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa, en concurso real con desobediencia judicial, ya que existían medidas vigentes que le prohibían mantener contacto con la víctima.

Ahora, con el fallecimiento de Godoy, la calificación legal del hecho podría agravarse.

Concordia Policiales