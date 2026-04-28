Conductor alcoholizado despistó con su camioneta cerca de la autovía 14

El siniestro ocurrió pasada la medianoche de este lunes, entre avenida Belgrano y 25 de Mayo, en la zona de colectora lindante a la autovía 14. El test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 2,64 g/l.
Despiste en la región. Un siniestro vial se registró en los primeros minutos de este lunes, alrededor de las 00:15, en la colectora ubicada entre avenida Belgrano y 25 de Mayo de la ciudad de Chajarí, donde una camioneta terminó fuera de la calzada.
Despiste y salida de la vía
De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el hecho involucró a una camioneta marca Toyota modelo Hilux, conducida por un hombre de 42 años, quien por causas que se tratan de establecer perdió el control del rodado.
Como consecuencia, el vehículo despistó y finalizó su recorrido sobre el espacio verde, dentro de una zanja lindante a la banquina.
Alcohol positivo y falta de documentación
Tras el siniestro, se le practicó al conductor el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo con 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se constató que el hombre no contaba con la documentación obligatoria para circular.
Ante esta situación, se procedió a la retención del vehículo por parte del personal interviniente. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
Tal Cual