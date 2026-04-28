Entre Ríos registró otro día frío, con mínimas de hasta 3.4°C en algunas zonas

Las temperaturas mínimas variaron según la zona de la provincia. Se espera un día con sol y algunas nubes. Prevén suave repunte de las térmicas los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que este martes 28 de abril volvió a amanecer con bajas temperaturas de otoño, casi invernales. En Entre Ríos, las mínimas llegaron hasta los 3.4 grados en ciudades del noreste provincial. En el resto del territorio, oscilan entre los 5 y 7 grados.

La jornada se presentará con buenas condiciones del tiempo. Se espera nubosidad variable que no opacará el sol. Las máximas rondarán entre los 18 y 20 grados. El resto de la semana se prevé un suave repunte de las temperaturas, sin anuncio de lluvias.

Tiempo en Entre Ríos: martes 28 de abril

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 18 grados. Se prevé cielo entre algo y parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, amaneció con una mínima de 3.4 grados y se prevé una máxima de 18 grados. Se espera un día con nubosidad variable.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, inició con una mínima de 5 grados y una máxima de 19 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día parcialmente despejado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 6 grados de mínima y 20 grados de máxima, con cielo parcialmente y algo nublado. Ahora

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