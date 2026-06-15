Conductor alcoholizado fue detenido tras atropellar a un menor que sufrió graves lesiones

El siniestro ocurrió sobre avenida 1° de Mayo, en Chajarí. El peatón, un menor de edad, sufrió un traumatismo de cráneo grave y fracturas.
Fuentes policiales confirmaron a Diario Río Uruguay que un grave accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Chajarí y dejó como saldo a un menor de edad con lesiones de consideración y a un conductor detenido, luego de que el test de alcoholemia practicado arrojara resultado positivo.
El hecho se registró en avenida 1° de Mayo al 2600, donde personal policial constató la colisión entre una camioneta marca Mitsubishi 4×4 de doble cabina y un peatón, menor de edad.
Según se informó, el conductor del vehículo, un hombre mayor de edad, se retiró inicialmente del lugar tras el impacto, aunque tiempo más tarde regresó mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.
Lesiones de gravedad
Tras el siniestro, el menor fue asistido y trasladado en ambulancia al hospital Santa Rosa de la localidad de Chajarí para recibir atención médica. Allí fue examinado por el médico de guardia, quien diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano grave, fractura de cráneo y fractura de fémur.
De acuerdo a lo informado, el paciente permanecía a la espera de estudios de mayor complejidad para determinar el alcance total de las lesiones sufridas como consecuencia del impacto.
La gravedad del cuadro motivó la inmediata intervención de las autoridades judiciales y policiales, que avanzaron con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.
Intervención judicial
Durante el procedimiento, los efectivos realizaron el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, cuyo resultado fue positivo.
Ante esta situación, tomó intervención la fiscal de turno, Carolina Ezpeleta, quien dispuso la detención inmediata del hombre involucrado en el siniestro.
En ese marco, por disposición de la Justicia, el acusado fue alojado en dependencias de la Comisaría N° 1 de la ciudad de Chajarí, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho ocurrido sobre una de las principales arterias de esa ciudad.