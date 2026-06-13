Anuncian la reconstrucción de la Ruta 20 y nuevas obras viales en el centro entrerriano

El Presidente municipal Hernán Besel recibió este jueves al Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Hernán Jacob; al presidente de la Cámara de Diputados provincial, Gustavo Hein; al director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Exequiel Donda; al jefe de la zonal Uruguay de Vialidad Provincial, Juan Carlos Flegler, y demás autoridades del organismo.

Del encuentro participaron integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, Concejales y los Presidentes y representantes de los gobierno de las Comunas de San Marcial, Libaros, Las Moscas y representante del Municipio de Santa Anita. La reunión tuvo como eje central las obras de infraestructura, conectividad y las necesidades viales del centro entrerriano.

Tras el encuentro, Jacob destacó el avance del proyecto de inversión vial de 280 millones de dólares que cuenta con la aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una iniciativa que contempla importantes obras para la provincia.

“Como decía Ezequiel, la luz verde que nos dio el Banco Interamericano de Desarrollo al proyecto de inversión vial de 280 millones de dólares a ser ejecutado durante el año próximo, la verdad que nos tiene muy entusiasmados y muy ocupados en esta cuestión”, expresó el funcionario.

El ministro explicó que actualmente la Provincia realiza las gestiones fiscales ante el Ministerio de Economía de la Nación y que, una vez obtenida la autorización correspondiente, el gobernador podrá firmar el contrato de préstamo con el organismo internacional.

“Estimamos que hacia el mes de septiembre aproximadamente estaríamos en condiciones de firmar el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo y a partir de ahí comenzar a licitar todos los proyectos”, indicó.

Dentro de ese programa se encuentra la reconstrucción integral de la Ruta Provincial Nº 20 en el tramo comprendido entre Basavilbaso y el empalme con la Ruta Nacional Nº 130.

“Estaríamos en condiciones hacia finales de año de proceder al llamado a licitación. Desde el llamado a licitación hasta la adjudicación son dos o tres meses más, así que yo estimo que entre marzo y abril del año próximo estaríamos en obra”, señaló Jacob.

El funcionario remarcó que la intervención contempla no solamente la recuperación de la calzada, sino también un esquema de mantenimiento y operación durante ocho años mediante un contrato «CREMA».

“Garantizaría una solución definitiva al menos por un lapso de 10 años y seguramente de ahí en más también, porque incluiría el mantenimiento de la ruta, el control de pesos y cargas y otras cuestiones accesorias que son fundamentales para el óptimo estado de las rutas”, afirmó.

Ruta 39: mantenimiento y análisis de un posible sistema de peaje

Durante la reunión también se abordó la situación de la Ruta Provincial Nº 39, especialmente el corredor comprendido entre Concepción del Uruguay y Basavilbaso, uno de los tramos con mayor circulación de tránsito pesado y movimiento regional.

En ese sentido, Jacob confirmó la continuidad de trabajos de recuperación y mantenimiento que incluyen bacheo, reparación de puentes, señalización, demarcación horizontal y vertical, además de evaluar nuevas intervenciones para mejorar la transitabilidad.

Consultado por FM RIEL sobre la posibilidad de implementar un sistema de peaje en ese tramo de la Ruta 39, el ministro explicó que se trata de una alternativa que está bajo análisis vinculada a una iniciativa privada. “Es una iniciativa privada que contempla algún financiamiento a cargo del usuario de la ruta. No está totalmente definido, pero sí está bajo análisis”, sostuvo.

Jacob agregó que desde la Provincia no existe una postura cerrada respecto a esta posibilidad y argumentó que el sistema de peaje podría ser una forma de distribuir los costos de mantenimiento.

“Nosotros en este sentido no tenemos ningún tipo de prejuicios o preconceptos, pero sí entendemos que el sistema de peaje es un sistema de estricta justicia, porque hoy las rutas las estamos pagando los que las usamos y los que andan en bicicleta en los pueblos también”, expresó.

En esa línea, consideró que una parte del costo podría ser asumida por quienes utilizan la vía, especialmente teniendo en cuenta el importante flujo de vehículos que no pertenecen a la provincia.

“Sobre todo el usuario que no es residente en la provincia de Entre Ríos, que es muy alto en este tramo, porque es incluso tránsito internacional alto en este tramo de la ruta, no lo veríamos con malos ojos”, manifestó.

Finalmente, el ministro indicó que se trata de una planificación a futuro y que cualquier decisión deberá contemplar las condiciones necesarias para garantizar una adecuada conservación de la infraestructura vial.

Además, durante la jornada se planteó la necesidad de avanzar en soluciones para la iluminación de los cruces de las rutas 39 y 20, el Acceso Oeste y el ingreso al Parque Termal de Basavilbaso, junto con otras obras complementarias destinadas a reforzar la seguridad vial.

Las autoridades coincidieron en continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre Provincia, Municipios y Comunas para avanzar en mejoras que acompañen el desarrollo y la conectividad de toda la región.

Fuente: FM Riel