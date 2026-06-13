Una camioneta chocó contra un animal vacuno en un camino vecinal

Un vecino de San Salvador y su hijo menor de edad resultaron ilesos luego de protagonizar un siniestro vial, en el que colisionaron con un animal vacuno en un camino vecinal.
Un siniestro vial ocurrido en un camino vecinal situado detrás del Club Ciclista de San Salvador, no dejó personas lesionadas, pese a que una camioneta impactó contra un animal vacuno que se encontraba en la zona.
De acuerdo a lo informado, el hecho se registró cuando una camioneta marca Toyota modelo Hilux conducida por un vecino de esa ciudad, circulaba por el sector y por causas que no fueron precisadas, el vehículo terminó colisionando con un vacuno.
Asistencia e intervención
Tras el impacto, personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura departamental San Salvador acudió al lugar para constatar la situación y asistir a los involucrados. Según se informó, ninguno de los ocupantes del rodado sufrió lesiones.
En el lugar también se hizo presente el propietario del animal involucrado en el incidente. Si bien el choque provocó daños materiales cuya magnitud no fue detallada, no fue necesario trasladar a los ocupantes para recibir atención médica.
Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de personal de Tránsito municipal, que intervino para realizar las diligencias de rigor y determinar las circunstancias del siniestro.
Mercurio Noticias