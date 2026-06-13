El Congreso del PJ Entre Ríos expulsó al intendente Rossi y a su actual funcionario Reggiardo

El Congreso Provincial del Partido Justicialista (PJ), reunido este sábado en un predio del Sindicato de Pasteleros de Paraná, resolvió la expulsión del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y de su asesor legal, Guillermo Reggiardo, en el marco de una serie de medidas disciplinarias adoptadas por la conducción partidaria.

La jornada comenzó pasadas las 10.30 con la participación de 173 congresales de distintos puntos de la provincia. La mesa del Congreso estuvo encabezada por el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, acompañado por Gustavo Díaz como vicepresidente primero, Mariel Henchoz como vicepresidenta segunda y Juan Carlos Albornoz como secretario. Claudia La Rosa fue designada secretaria de Actas.

En primer término, los congresales escucharon un informe político sobre la situación partidaria presentado por la presidenta del PJ entrerriano, Silvia “Nené” Moreno. Luego, tras aprobar una modificación del orden del día, se dio paso al tratamiento de los informes elaborados por el Tribunal de Disciplina. Fue en ese marco que se resolvió la expulsión de Rossi y Reggiardo.

Rossi permaneció en el lugar hasta la lectura de la resolución. Tras conocerse la decisión, reaccionó con gritos e insultos dirigidos a los presentes, en una escena que generó tensión en el cierre de la jornada. Reggiardo fue quien más se enardeció, diciéndole las más variadas descalificaciones de índole personal al diputado nacional Guillermo Michel, quien estaba sentado en primera fila y se contuvo de responderle. Reggiardo se paró a unos tres metros de distancia -acompañado de una menor que sería familiar directa de su pareja- y le dijo una catarata de insultos por la medida adoptada, lo que sorprendió, por el contenido violento de sus dichos. Rossi y Reggiardo decían a los gritos que la medida del PJ era porque ellos «denunciaron la corrupción» de varios de los dirigentes del peronismo, antes y después de las elecciones. Cabe acotar que Rossi fue condenado en junio de 2006, por enriquecimiento ilícito, tras una denuncia de ANALISISen 1998, cuando se le hallaron más de 3 millones de dólares en cuentas de varios bancos del Uruguay, que estaban a nombre de su madre jubilada (ya fallecida) y su exesposa, que era empleada del hospital de Santa Elena. Rossi, además, tiene causas por delitos de corrupción actualmente, junto a su esposa senadora provincial del PJ, mientras que Reggiardo cuenta también con varias instancias judiciales -por diferentes delitos penales-, que irán a juicio en próximas semanas.

Además de las expulsiones, el Congreso avanzó con sanciones contra dirigentes que participaron como candidatos por fuera de la estructura oficial del PJ en las elecciones de 2025. La medida alcanza a Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Trinidad, Claudia Quiróz, Carolina Gaillard, Paola Rubattino y Luna González, quienes no podrán postularse bajo el sello justicialista durante los próximos dos turnos electorales.

Las decisiones adoptadas por el máximo órgano partidario se enmarcan en un proceso de revisión interna impulsado tras los comicios del año pasado y apuntan a reforzar la disciplina partidaria frente a las candidaturas consideradas disidentes.

No obstante, algunas ausencias en el listado de sancionados llamaron la atención entre los asistentes. En particular, no se dispusieron medidas contra José Ángel Allende y Carina Domínguez, ambos referentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y aliados políticos del gobernador Rogelio Frigerio.

Tanto Allende como Domínguez habían respaldado la lista encabezada por Maya y Guzmán en las elecciones legislativas de 2025. Para ello utilizaron el sello del Partido Socialista, fuerza integrante de la coalición que llevó a Frigerio a la Gobernación.

Motivos de la sanción recomendada contra Domingo Daniel Rossi:

1. Militancia activa y pública a favor de la Lista 50 (Partido Socialista), en contra de los candidatos oficiales del PJ (Lista 501), poniendo a disposición la Unidad Básica local para la campaña opositora.

2. Declaraciones públicas valorando la fórmula opositora Maya-Guzmán como “excelente alternativa” y afirmando que el peronismo local los acompañaría “ampliamente”.

3. Interposición de denuncia penal contra el candidato oficial Guillermo Michel, en pleno proceso electoral, con el fin de dañar su imagen.

4. No haber agotado las vías internas partidarias antes de recurrir a la justicia.

5. Agravante específico: su larga trayectoria como Vicegobernador e Intendente de Santa Elena gracias al PJ le imponía un deber de lealtad institucional mayor que al afiliado común.

Motivos de la sanción recomendada contra Carlos Guillermo Reggiardo:

1. Actuó como patrocinante letrado en la denuncia penal temeraria contra el candidato oficial del PJ.

2. Utilizó su rol de comunicador y acceso a medios para realizar ataques sistemáticos contra la conducción partidaria.

3. No ofreció ninguna explicación ni desmentida frente a ninguna de las imputaciones concretas en su descargo.

4. No agotó las vías internas antes de judicializar el conflicto.

Motivos comunes a ambos:

• Violación de los artículos 1°, 5° y 10° de la Carta Orgánica (deberes de lealtad, disciplina y observancia del orden jerárquico).

• El descargo presentado fue considerado una “negativa genérica” que no refutó los hechos concretos imputados.

• Los planteos de nulidad y recusación del Tribunal fueron rechazados por extemporáneos y carentes de sustento.

• La denuncia penal fue amplificada mediáticamente, operando como herramienta de campaña para fuerzas opositoras (listas de Milei y Frigerio).

Reformas y posicionamientos

Además de las resoluciones disciplinarias, el Congreso Provincial abordó distintos temas vinculados a la agenda institucional y política de la provincia. Entre ellos se analizaron la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de la Boleta Única de Papel y el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno entrerriano.

En materia electoral, los congresales expresaron su rechazo a cualquier iniciativa orientada a suprimir las PASO. Consideraron que una modificación de esas características afectaría los mecanismos de participación interna de los partidos y respondería a intereses circunstanciales del oficialismo.

Respecto de la Boleta Única de Papel, el justicialismo manifestó objeciones sobre algunos aspectos del diseño previsto para su aplicación en Entre Ríos. En particular, cuestionó la presencia de la fotografía del candidato a gobernador en el espacio destinado al voto por lista completa. Frente a ello, el Congreso autorizó a las autoridades partidarias a realizar las presentaciones que consideren pertinentes ante la Justicia Electoral.

Otro de los puntos debatidos fue la reforma previsional que comenzó a ser tratada esta semana en comisiones del Senado provincial. El máximo órgano partidario fijó una postura contraria a la iniciativa y envió una señal a los legisladores que integran el bloque justicialista para que rechacen el proyecto cuando llegue al recinto.

En ese marco, también se resolvió habilitar al Tribunal de Disciplina para que evalúe sanciones, incluso la expulsión partidaria, en caso de que legisladores elegidos por listas del PJ acompañen la reforma o se abstengan al momento de la votación.

El Congreso finalizó luego de casi dos horas, con la foto grupal y entonando las estrofas de la Marcha Peronista. Los participantes comenzaron a despedirse y a retirarse del predio del Acceso Norte de Paraná, luego de una jornada tensa.

Análisis