Crisis en Tres Arroyos: granjeros denuncian mortandad de pollos por falta de comida

Los criadores de pollos para el frigorífico Granja Tres Arroyos de la zona de Concepción del Uruguay denuncian la mortandad de pollos porque la empresa no envía comida hace días.

Los granjeros indicaron que en algunos casos los pollos están sin comer desde hace cuatro jornadas y muchos ejemplares fallecieron por amontonamiento.

Los criadores agregaron que se comunicaron con la empresa para reclamar el envío de alimento o buscar alguna solución, pero que no obtenían respuestas.

“Hoy logramos comunicarnos y nos dijeron que para hoy tampoco hay comida. Es una vergüenza lo que están haciendo”, se quejó uno de los productores.

Las imágenes que difundió Ahora.com son dramáticas, con auténticas montañas de pollos muertos, según alegan los criadores, por la falta del alimento.

Malestar en la planta

El drama que ahora viven los granjeros se inscribe en la crisis generalizada que atraviesa la empresa, que recientemente implementó la reducción de la faena y recortes en el pago a los obreros.

El acuerdo con los gremios de la Carne y la Alimentación, que requirió la intervención de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y llegó después de medidas de fuerza de los trabajadores del frigorífico en Concepción del Uruguay, ya afronta dificultades en la planta.

“Estamos con medidas, porque la empresa se atrasó con los pagos. Hasta que no pague se trabaja a desgano”, señaló Miguel Klenner, secretario General a nivel local de STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación).

El gremio cuestiona que la empresa incumple lo pactado en el acuerdo respecto de los plazos de pago a los empleados. Advierte que Tres Arroyos este lunes pagó sólo una parte de los salarios adeudados que completaría el viernes pasado, los cuales finalmente fueron saldados recién este martes.

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