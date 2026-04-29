Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un leve ascenso de las temperaturas para este miércoles

El pronóstico informa que, a partir de mañana, se registrará un leve ascenso de las temperaturas mínimas que se mantendrán hasta el fin de semana cuando vuelvan a descender. Así estará el tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este martes habrá buenas condiciones climáticas en la provincia. En esa línea, se anuncian algunas nubes y un leve ascenso de las temperaturas mínimas, llegando en Entre Ríos a los 10°C.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada parcialemente nublada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 10 grados y una máxima de 22 grados. Allí también se prevé un miércoles parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 21 grados. En estas localidades se pronostica un día algo nublado. Ahora

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