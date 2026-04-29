Entre Ríos quedó en el centro del proyecto de logística fluvial que impulsa Sturzenegger para Vaca Muerta

La primera jornada de la Expo EFI transcurre con marcada presencia oficial. Tras la apertura con la palabra del ministro de economía Luis Caputo, la tarde del martes inicio con la palabra del ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En este marco, el ministro planteó una reforma de la Ley de Cabotaje para habilitar una logística fluvial que podría alterar el mapa del transporte hacia Vaca Muerta.

Al hacerlo mencionó una serie de ejemplos de economías regionales que se verían beneficiados por la liberación de la navegación en los ríos, que según mencionó el ministro, está garantizada por la Constitución Nacional.

En esa dirección mencionó el beneficio potencial para los productores mineros de Salta al poder llevar la carga hasta un puerto interno en Chaco y no hasta Buenos Aires, o de los aserraderos misioneros de usar el río Paraná en lugar de trasladar la carga hasta Zárate. «Seríamos competitivos para enviar la madera de misiones a China», aseguró, según consignó Diario Río Negro.

Fue en ese momento cuando Sturzeneger sugirió una medida que podría transformar radicalmente el paisaje y la dinámica del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. El ministro refirió a la arena que viaja desde Entre Ríos hasta Neuquén para ser usada en el proceso de fractura del shale oil, utilizando y dañando la infraestructura vial.

«¿Se imaginan como mejoraría la competitividad si la arena que va de Entre Ríos a Vaca Muerta pudiera salir por el río Paraná, entrar al puerto de San Antonio y de allí llegar por el río hasta Vaca Muerta?», sugirió. Sin dudas será un debate extenso en el ámbito parlamentario.

Justo cuando el ministro refería a ese proyecto de Ley se hicieron presentes el gobernador de Catamarca Raúl Jalil. Sturzenegger se detuvo y dijo: «Bienvenido gobernador, ustedes que fue beneficiario de la Ley de Glaciares ayúdenos a convencer a sus colegas con la Ley de Cabotaje«. Casi al mismo tiempo se hizo presente el gobernador Juan Pablo Valdez de Corrientes y Sturzenegger redobló la apuesta: «gobernador, usted que se va a beneficiar con la Ley de Cabotaje, convénzalo a Jalil», arengó.