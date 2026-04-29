Van en alza los rindes de faena y producción del sector porcino

La producción porcina creció 15,7% entre enero y marzo de este año; y 12,6% en la faena de cabezas respecto a igual período de 2025, según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Producción Porcina.

Los números de los primeros meses del año apuntalan este crecimiento. En marzo se faenaron 807.258 cabezas, un 18,4% más que el mes anterior, mientras que para ese mismo mes la producción alcanzó las 76.582 tn, un 20% superior a febrero. El consumo en tanto supera los 19 kg por habitante al año.

Además, desde el punto de vista genético también se aprecia un potencial productivo que acompaña estas expectativas superadoras, con granjas que alcanzan las 41 crías por cerda por año, un dato que refleja y sitúa al sector entre los estándares más elevados.