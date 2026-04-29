Autovía Artigas: Conductora protagonizó un despiste y terminó sobre el guardarrail

Una mujer oriunda de Concordia perdió el control de su vehículo cuando circulaba hacia Chajarí. Afortunadamente no sufrió lesiones de consideración.
En la tarde de este martes se registró un siniestro vial en la Autovía 14, a la altura del kilómetro 315, en el carril Sur-Norte. La protagonista fue una conductora concordiense que, por causas que se tratan de establecer, perdió el control de su automóvil y terminó montando sobre el guardarrail.
El vehículo involucrado es un Peugeot 308, que circulaba desde Concordia con destino a la ciudad de Chajarí.
Sin personas lesionadas
De acuerdo a la información policial, el hecho no dejó personas heridas, aunque sí generó la intervención de personal policial para asistir a la mujer y ordenar la situación en el lugar.
Efectivos de la Policía de Entre Ríos, pertenecientes a la Comisaría 20 de Colonia Alemana, acudieron al lugar del hecho, brindaron auxilio y acompañaron a la conductora hasta la llegada del camión de auxilio.
Asimismo, tomó intervención la Subcomisaría del barrio El Tagüé de Chajarí, que llevó adelante las actuaciones administrativas correspondientes bajo la supervisión del oficial a cargo.
Diario UNO