Ruta 20: Camioneta sufrió pérdidas totales tras incendiarse a causa de un desperfecto mecánico

Un conductor oriundo de la localidad de Urdinarrain sufrió la pérdida total de su vehículo este mediodía, tras desatarse un incendio mientras circulaba por la Ruta Provincial N° 20.

Según se confirmó a Génesis24, el siniestro ocurrió alrededor de las 13:30 horas, a unos 300 metros al sur de la intersección con Línea 25, en el tramo que une las localidades de Basavilbaso y Gilbert. El propietario del vehículo, un hombre de 40 años, se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux cuando notó que comenzaba a salir una densa columna de humo desde la zona de la guantera.

Ante la situación, el conductor detuvo la marcha de inmediato sobre la banquina e intentó sofocar las llamas utilizando un extintor de mano. Sin embargo, debido a la voracidad del fuego, no logró extinguirlo por completo.

Al lugar acudió rápidamente una dotación de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso, quienes realizaron las tareas de enfriamiento y control del foco ígneo. A pesar del esfuerzo de los brigadistas, las llamas afectaron la totalidad de la unidad, resultando en daños materiales totales.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. El personal policial de la Comisaría de Basavilbaso trabajó en el lugar para señalizar el tránsito mientras se realizaban las maniobras de emergencia.

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