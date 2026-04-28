Trágico choque entre motos en Colón: murió un hombre y hay otro en grave estado

Murió un hombre y hay otro en grave estado producto de un choque fatal ocurrido en la ciudad de Colón este martes, según indicaron fuentes policiales. Por el momento, qué habría ocasionado el siniestro.

RECUPERAN ELEMENTO SUSTRAÍDO TRAS TAREAS INVESTIGATIVAS Por otro lado, en horas de la tarde, a raíz de una denuncia radicada por un ciudadano de 43 años por la sustracción de una sierra eléctrica marca Lusqtoff, color naranja, desde una obra en construcción ubicada en proximidades de calle Bolívar al 700, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón inició tareas investigativas tendientes al esclarecimiento del hecho. En el desarrollo de las averiguaciones, se determinó la presunta autoría de un sujeto mayor de edad, residente de la localidad, como así también que el elemento sustraído habría sido vendido y se encontraba en una vivienda de Calle Conté Grand al 200, donde el bien fue recuperado y formalmente secuestrado por personal interviniente. Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la restitución del elemento secuestrado a su legítimo propietario, previo reconocimiento, continuándose con las diligencias pertinentes en relación a la pesquisa.

APREHENDIDO POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL EN FLAGRANCIA

Asimismo, en horas de la mañana, personal policial de la Sección Comando Radioeléctrico de Jefatura Departamental Colón intervino en un domicilio ubicado en Pasaje Nuevo, tras el requerimiento de una ciudadana de 52 años, quien manifestó que su ex pareja, un masculino de 45 años, se encontraba en el lugar incumpliendo una medida judicial de prohibición de acercamiento vigente.

Verificada la restricción mediante oficio del Juzgado de Familia, se procedió a la aprehensión en flagrancia del masculino por el delito de Desobediencia Judicial.

Anoticiada la Unidad Fiscal de turno, dispuso su alojamiento en dependencia policial, quedando a disposición de la magistratura interviniente.

RECUPERÓ DE MOTOCICLETA SUSTRAÍDA EN VILLA ELISA

Por último, en horas de la madrugada, tras recepcionarse una denuncia por la sustracción de una motocicleta marca Yamaha YBR, que había sido dejada estacionada frente a un local comercial sobre calle José Moix, personal policial de Comisaría Villa Elisa inició tareas de búsqueda y recorridas preventivas orientadas a lograr su localización.

Como resultado del rápido accionar policial, en horas de la mañana se logró hallar el rodado en inmediaciones de calle Tratado del Pilar, abandonado en la vía pública, estacionado en contramano y presentando daños en el tambor de arranque, procediéndose a su resguardo.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal interviniente, se dispuso el secuestro formal del motovehículo y, cumplimentadas las diligencias de rigor, fue posteriormente entregado a su legítimo propietario.