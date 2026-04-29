Vuelven los vuelos entre Concordia y Paraná tras años sin conexión aérea directa

A través de su sitio web, la aerolínea Humming Airways anuncia una ruta que uniría a Concordia con Paraná y viceversa, retomando una conexión que no se realiza desde hace décadas en la provincia.
La posibilidad surge en el marco de la expansión de operaciones que la compañía viene desarrollando en el interior del país, con foco en ciudades que históricamente tuvieron baja conectividad aérea.
De acuerdo a información publicada por el sitio especializado Aviacionline, los vuelos podrían comenzar en mayo y formar parte de una ruta que se origina en el Aeroparque Jorge Newbery, realizando escalas intermedias.
El esquema prevé una frecuencia semanal, con partidas desde Concordia hacia Paraná en horarios del mediodía, y regreso el mismo día. El tiempo estimado de vuelo sería de unos 30 minutos entre ambas ciudades.
Las operaciones se realizarían con aeronaves de tipo Metro 23, con capacidad para 19 pasajeros, utilizadas habitualmente por la empresa para rutas regionales de corta distancia.
Un antecedente histórico en la provincia
La eventual reactivación de esta conexión aérea retoma un esquema que existió décadas atrás con la estatal Líneas Aéreas Entre Ríos, que operaba rutas internas dentro de la provincia, incluyendo Concordia y Paraná.
En los últimos años, la conectividad aérea entrerriana se concentró principalmente en enlaces con Buenos Aires, dejando sin servicio regular los vuelos interprovinciales entre ciudades del propio territorio.
El rol del aeropuerto de Concordia
El proyecto también se vincula con la reactivación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui, que volvió a recibir vuelos comerciales en 2025 tras más de una década sin operaciones regulares.
La terminal fue recientemente modernizada y cuenta con una pista de 2.000 metros, lo que permite operar vuelos comerciales y abre la posibilidad de ampliar rutas según la demanda regional.
Por el momento, no se confirmó si la conexión entre Concordia y Paraná tendrá continuidad en el tiempo o si se tratará de una operación puntual, ya que la programación observada se limita inicialmente al mes de mayo.