Conmoción en localidad entrerriana por el joven universitario asesinado por delincuentes en Buenos Aires

Este domingo se conoció la noticia del asesinato de un joven de 21 años durante un violento asalto cuando regresaba de la facultad en la localidad de San José, partido de Lomas de Zamora, en Buenos Aires. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que los padres de la víctima, identificada como Agustín Rivero, son oriundos de Santa Elena, Entre Ríos, según informó La Sexta.

El hecho generó conmoción en la comunidad y rápidamente los vecinos de la localidad entrerriana expresaron su pesar por el fallecimiento del estudiante.

Cómo ocurrió el asesinato

El hecho ocurrió el viernes a las 19.20 en la intersección de las calles Dinamarca y Erickson, en la localidad de San José. Imágenes registradas por cámaras de seguridad mostraron que el joven caminaba por la calle cuando un automóvil se detuvo frente a él y descendió uno de los asaltantes armado.

El día del crimen, Rivero volvía de la facultad cuando fue interceptado por un grupo de delincuentes que se movilizaban en un auto. En principio, Rivero fue abordado por uno de los asaltantes, quien le apuntó con un arma y le extrajo la mochila sin que el entrerriano se resistiera.

Sin embargo, el delincuente, de su misma edad, también le exigió el celular y, pese a que la víctima no se resistió, le disparó a quemarropa en el abdomen. De acuerdo con la investigación, el crimen se dio en el marco de un raid delictivo en el que los agresores habían robado vehículos previamente.

Rivero fue trasladado de urgencia, pero murió camino al hospital producto de la herida de bala. La Policía detuvo a dos sospechosos y continúa la búsqueda de otros implicados.

#IMPOTENCIA. MATAN A JOVEN DE 21 AÑOS PARA ROBARLE EL CELULAR Un nuevo hecho de inseguridad sacude a Argentina. El joven Agustín Rivero, de 21 años, fue asesinado de un disparo mientras regresaba de la facultad en la localidad de Lomas de Zamora. pic.twitter.com/k3KPMHYz0o — Gilberto (@Gilbert1835230) April 26, 2026

Quién era Agustín

Rivero estudiaba Administración de Empresas y se formaba para ser Despachante de Aduanas. Un amigo cercano, identificado como Thiago, relató: “Lo vi hace una semana en un cumpleaños de un amigo. Me llamó su papá y no lo podía creer. Lo peor es entrar a la casa de él y ver que no está”.

También señaló que el joven estudiaba y tenía proyectos a futuro: “Teníamos un montón de sueños. Hacíamos chistes de armar un emprendimiento entre nosotros. Era un plan a futuro”.

Reclamos de vecinos por seguridad

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la inseguridad. Uno de ellos sostuvo: “Se está viviendo mal. Y viene de mal en peor”. Otro agregó: “Esto se volvió tierra de nadie”.

Una vecina indicó que el padre del joven lo esperaba al momento del hecho: “Estaba a unos metros de él para llegar a la casa. El mismo papá tuvo que socorrerlo con otros vecinos. La ambulancia nunca llegó”.

Otros residentes reclamaron mayor presencia policial y medidas de seguridad en el barrio. “Queremos que la policía venga y ponga un patrullero. No podemos caminar porque nos roban”, manifestaron. Elonce