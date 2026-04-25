Pronósticos anticipan la vuelta de El Niño: experto dijo cuándo llegaría y qué impacto tendrá

Tras un verano seco, creció la humedad en los suelos y aumentaron las lluvias. Especialistas indicaron que el fenómeno El Niño podría comenzar a influir entre fines del invierno y el inicio de la primavera.
La vuelta de El Niño comenzó a perfilarse en los pronósticos climáticos tras un período de neutralidad que, sin embargo, dejó elevados niveles de humedad y lluvias intensas en distintas regiones productivas del país. El escenario generó encharcamientos y complicaciones en los campos, especialmente en plena cosecha de granos gruesos.
Según explicó el meteorólogo Leonardo de Benedictis, las precipitaciones registradas durante marzo y abril no estuvieron vinculadas al fenómeno, aunque sí contribuyeron a consolidar un ambiente muy húmedo. “Las lluvias de marzo-abril no tuvieron relación con el evento El Niño, que todavía no se ha manifestado”, señaló a La Nación.
En ese sentido, el especialista remarcó que el exceso de humedad impactó negativamente en la logística agrícola, dificultando el ingreso de maquinaria a los lotes. No obstante, también planteó un escenario favorable a mediano plazo para la campaña fina, siempre que las condiciones del suelo permitan avanzar con las tareas de siembra.
Impacto en el agro y perspectivas
De cara a los próximos meses, los modelos climáticos anticiparon que el nivel de humedad en los suelos se mantendría elevado durante el invierno. Esta condición, sumada a la posible consolidación del fenómeno, podría derivar en un nuevo ciclo de lluvias significativas hacia la primavera.
“A medida que avance el calendario, El Niño puede comenzar a ejercer su influencia sobre los acumulados de precipitaciones, probablemente a partir de fines del invierno-principios de la primavera”, explicó de Benedictis.
En paralelo, el experto advirtió sobre versiones que anticipan un evento de gran magnitud. “Van a empezar a escuchar desde ahora voces que anuncian que este Niño va a ser el más fuerte de los últimos 50 años, es decir, un evento extraordinario”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que aún no existe certeza sobre su intensidad.
Qué dicen los modelos climáticos
Actualmente, la mayoría de los modelos internacionales coincidió en proyectar la presencia de El Niño durante la próxima primavera. Aunque resta confirmar su magnitud, los indicadores muestran una tendencia clara hacia ese escenario. Además, los especialistas descartaron la probabilidad de una nueva fase de La Niña en el corto plazo, lo que refuerza la expectativa de un ciclo más húmedo.
Como síntesis, de Benedictis señaló que esta tendencia “puede volver a potenciar las precipitaciones”, lo que implicaría que las condiciones de humedad actuales podrían extenderse durante gran parte del año, con efectos tanto positivos como adversos para el sector agropecuario. Elonce