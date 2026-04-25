Concepción del Uruguay: Disputa vecinal culminó con un sujeto detenido

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Sección Motorizada intervino este mediodía en un altercado entre dos hombres en la zona de calles Goytia y José Hernández, procedimiento que culminó con el secuestro de un arma blanca y un detenido.

Alrededor de las 12:10 horas, los efectivos fueron comisionados al lugar debido a un fuerte pleito en la vía pública. Tras identificar a los involucrados, de 39 y 40 años, se realizó un palpado preventivo sobre el mayor de ellos.

Entre sus prendas, los uniformados hallaron una cuchilla con cabo de madera y funda de cuero. Dada la peligrosidad del elemento que portaba y la actitud hostil manifestada hacia los agentes y la otra parte involucrada, se procedió a la aprehensión del hombre de 40 años.

Por disposición de las autoridades, se iniciaron actuaciones administrativas por infracción al Artículo 46 de la Ley Orgánica Provincial N° 3.815, quedando el infractor alojado en la Sección Alcaidía de la Jefatura Departamental.

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