Cuatro hombres detenidos y medio kilo de cocaína incautada, luego de un allanamiento en una santería

El procedimiento se llevó adelante en Gualeguaychú.

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Detuvieron a cuatro hombres y secuestraron medio kilo de cocaína tras un allanamiento en una santería de Gualeguaychú. El operativo antidroga fue realizado por la Policía Federal Argentina.

En las últimas horas del jueves y durante la madrugada del viernes, la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú —dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación— llevó adelante un operativo en el barrio La Cuchilla, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se realizó a partir de una investigación impulsada junto a la fiscal Martina Cedrés y por disposición del Juzgado de Garantías a cargo de Ignacio Telenta.

Como resultado del operativo, fueron detenidos cuatro hombres. Además, los efectivos secuestraron cocaína compactada, envoltorios preparados para su fraccionamiento y dosis listas para la venta.

Durante el allanamiento también se incautaron elementos utilizados para el corte y estiramiento de la sustancia, una balanza, teléfonos celulares, más de un millón de pesos en efectivo y otros objetos considerados de interés para la causa, publicó AHORA El Día.