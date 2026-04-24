Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, detuvieron a sujeto que cometió serie de hurtos en diversos comercios

Según se confirmó a Génesis24, en la tarde de este viernes, personal de la Comisaría Segunda llevó adelante un exitoso procedimiento que permitió el esclarecimiento de una serie de ilícitos perpetrados contra distintos locales comerciales de la ciudad.

La causa se originó a partir de una investigación de oficio y denuncias por la sustracción de diversos elementos en establecimientos comerciales. La labor policial fue clave al analizar minuciosamente los videos de las cámaras de seguridad de los comercios afectados, lo que permitió identificar con precisión la fisonomía del autor y la vestimenta que utilizaba al momento de cometer los hurtos.

Con estas pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del Dr. Gustavo Díaz, libró una orden de allanamiento para una vivienda situada en la zona de Lucilo López y 21 del Oeste Sur.

Al irrumpir en el domicilio cerca de las 16:15 horas, los uniformados procedieron a la detención de un hombre de 33 años, quien era el principal sospechoso en la causa.

Durante el registro del inmueble, se logró el secuestro formal de diversas prendas de vestir que guardan directa relación con las imágenes de seguridad:

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente. Las pruebas secuestradas serán fundamentales para el avance del proceso judicial iniciado para dar respuesta a los damnificados del sector comercial.

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