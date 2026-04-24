Concejales justicialistas uruguayenses afirman que con el desfinanciamiento del Programa Remediar se pierde el 80% de los medicamentos

Con el desfinanciamiento del Programa Remediar, se pierde el 80% de los medicamentos.

En la sesión de este jueves, el Bloque “Juntos por Uruguay” del PJ presentó un proyecto de comunicación que pone en agenda una alerta sanitaria con impacto directo en nuestra comunidad: “Sin medicamentos no hay salud. Y la salud no puede pagar el ajuste.”

No es un tema técnico. Es simple: están llegando menos medicamentos a los centros de salud.

¿Qué está pasando?

Hoy lo que vemos es:

● Menos medicamentos disponibles.

● Menos cobertura en los centros de salud.

● Más restricciones para acceder.

En los hechos, el Estado se está corriendo. Y eso tiene una consecuencia

clara: lo que antes garantizaba el sistema público, ahora lo tiene que

pagar cada persona de su bolsillo.

¿Por qué es grave?

Porque Remediar no es cualquier programa. Es uno de los pilares históricos de la atención primaria en Argentina.

Desde 2002 viene garantizando medicamentos gratuitos para quienes no tienen obra social, cubriendo la mayoría de las enfermedades más comunes.

Gracias a eso:

● Mucha gente pudo sostener tratamientos

● Se evitaron internaciones

● Se redujeron costos para el sistema de salud

● Se achicaron desigualdades

Cuando eso se debilita, no es neutro: se rompe el acceso básico a la salud.

Se pasa de un modelo de distribución federal y cobertura amplia a otro focalizado en un puñado de medicamentos.

¿Qué significa esto en la vida real?

Significa cosas muy concretas:

● Personas que antes recibían su medicación, ahora la tienen que comprar

● Tratamientos que se interrumpen

● Centros de salud con menos herramientas para responder

● Familias que tienen que elegir entre medicarse o gastar en otra cosa

Y, además, en un contexto donde los precios de los medicamentos no paran

de subir.

¿Y en Concepción del Uruguay?

Acá el sistema público es clave. Cuando se recorta Remediar:

● Aumenta la presión sobre los centros de salud

● Crece la demanda

● Se profundiza la desigualdad

El desfinanciamiento del Programa Remediar impacta directamente en la continuidad de tratamientos crónicos, en la capacidad resolutiva de los centros de salud y en la calidad de vida de miles de uruguayenses.

Nuestra posición es concreta, el gobierno de la Libertad Avanza, tiene la obligación moral de detener el recorte en el Programa Remediar. Y además debe garantizar nuevamente la provisión de todos los medicamentos.

Al gobierno de la provincia, le pedimos que informe con celeridad, que acciones concretas esta implementando para poder compensar el ajuste en salud que está llevando su aliado nacional, que de cuenta como cambio la provisión de medicamentos en los centros de salud, y que de un cronograma de cuando se normalizará la provisión de medicamentos.

Si Nación se desentiende, la provincia deberá garantizar los medicamentos que el gobierno nacional quita.

Cuando se recorta en medicamentos, no se ahorra, se traslada el costo al pueblo. Y siempre pasa lo mismo, los que menos tienen son los que más pierden. La salud no puede depender de si alguien puede o no pagar.

Por eso lo decimos sin vueltas: la salud no es un gasto, es un derecho.

BASTA DE AJUSTE EN SALUD, LOS DERECHOS NO SE RECORTAN.

Fuente: Secretaría y Prensa del Bloque “Juntos por Uruguay” PJ

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