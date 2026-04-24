Los transportistas escolares advierten sobre un grave «desfasaje» que pone en riesgo el servicio

El problema radica, denuncian, en «el aumento sostenido de los costos operativos, sumado a la falta de una actualización acorde en los valores que se perciben por los recorridos».
Los transportistas escolares de la provincia de Entre Ríos detallaron la situación que atraviesa el sector. «En los últimos meses, la situación del transporte escolar rural en la provincia de Entre Ríos ha comenzado a encender señales de alarma entre familias, directivos y comunidades educativas», explicaron.
Desfasaje
Según se comunicó, «lo que hasta hace poco era un servicio esencial que garantizaba el acceso a la educación en zonas rurales, hoy enfrenta una realidad cada vez más compleja». Subrayando que «el aumento sostenido de los costos operativos —principalmente el combustible—, sumado a la falta de una actualización acorde en los valores que se perciben por los recorridos, ha generado un desfasaje que pone en riesgo la continuidad del servicio».
El sector advierte que «quienes están en contacto diario con esta realidad advierten que, pese al compromiso de los transportistas —que recorren largas distancias, transitan caminos rurales en mal estado y, en muchos casos, adaptan el servicio a las necesidades específicas de los estudiantes—, la actividad ha dejado de ser rentable».
En términos concretos, aseguran, «los ingresos actuales no alcanzan para cubrir los costos básicos de funcionamiento».
En ese sentido, puntualizaron que las imágenes que circulan en redes sociales «reflejan de forma simbólica un escenario preocupante: unidades deterioradas, falta de inversión y un sistema que, de no corregirse, podría dejar a numerosos alumnos sin transporte en un futuro cercano».
Según sostienen «este no es un problema aislado ni sectorial. Se trata de una situación que impacta directamente en la educación, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso a la escuela depende en gran medida de este servicio».
Padres, docentes y actores de la comunidad educativa «coinciden en un punto: si no se adoptan medidas urgentes para recomponer los valores del servicio y garantizar su sostenibilidad, el sistema podría comenzar a resentirse en el corto plazo», aseguran desde el sector.
Sus referentes mencionan que la preocupación crece y «la pregunta empieza a instalarse: ¿qué pasará con el transporte escolar si no se revierte esta situación?»
Por último, dejaron en claro que la respuesta, por ahora, «sigue abierta, a la espera de una respuesta cada vez más urgente por parte del gobierno provincial, ante reclamos que, según señalan distintos actores del sector, no han tenido aún una solución concreta».