“En Entre Ríos el objetivo es terminar definitivamente con la garrapata”

El combate sin cuartel contra las garrapatas tiene con la guardia en alto a los productores entrerrianos. Tanto que la provincia se destaca en el ámbito nacional por la vehemencia y el empeño comprometido en su eliminación del territorio.

En ese marco, Sergio Dalcol, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos y miembro titular del Consejo de Administración de la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa, dejó definiciones públicas de fuste cuando habló con periodistas de Campo en Acción, por el aire de LT 14, radio General Urquiza; y también con Chacra TV.

El ganadero del sur entrerriano definió que “la presencia de una sola garrapata en un animal nos asusta, ya que significa que en el campo tenemos un montón más. Sabemos que solo entre el 3 y el 5% de las garrapatas está sobre el animal, el resto está en el suelo; por lo que la lucha nuestra en Entre Ríos es a brazo partido. Le tenemos las costillas bien contadas a la garrapata”.

En torno al encuentro con productores de Fucofa y la Fundación Correntina para la Sanidad Animal (Fucosa), confió que “está reunión fue convocada por la Fucosa, organización de Corrientes que se dedica al plan de aftosa, y que en cierta manera tiene injerencia también sobre el control de movimientos de garrapata al tener garrapateros habilitados por Senasa para efectuar los despachos”.

Precisó que “querían saber si pueden venir ellos a verificar cuando a Entre Ríos llegan tropas con garrapatas desde Corrientes. Y lo pueden hacer tranquilamente”.

Planteó que “en Entre Ríos tenemos nuestro propio plan de control de garrapata, cobrando una determinada suma de dinero dentro de la vacuna aftosa para sostenerlo económicamente; que incluye aproximadamente 300 garrapateros en toda la provincia; más el cuerpo de veterinarios, que en algunos lados cumplen la doble función de control de aftosa más garrapata, sumando unos 20 técnicos profesionales”.

Y siguió con que “en ese sentido, tenemos una especie de barreras donde las primeras están en los puestos fronterizos que tenemos no sólo con Corrientes sino que también controlamos tropas que entran de provincias del norte fundamentalmente. Se les hace una primera inspección en dichos puestos junto con la policía, y a medida que las tropas pasan y llegan a su destino, son revisadas nuevamente en el lugar”.

Fundamentó que el espíritu del encuentro en Feliciano “fue ajustar toda la mecánica de estos controles para que, desde el lado de Corrientes, le llegue al productor, firma consignataria, personal de la Fucosa o del Senasa; toda la información de cómo se procedió en aquellos casos positivos de garrapata, que es causal de devolución de tropa. La ley es clara e impide el traslado desde un campo que tenga garrapatas a otro que no tenga presencia de dicho parásito”.

Ordenamiento territorial

Sergio Dalcol, es productor de carne en Gualeguaychú, licenciado en administración agraria y presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos.

Acerca de la agenda que lleva la entidad que integra frente al gobierno de Entre Ríos dijo que “con Frigerio hablamos especialmente de la creación de un nuevo ordenamiento territorial. El despegue avícola y ganadero; por ejemplo, expone aún más problemas de infraestructura básicos tremendos como la accesibilidad a los campos; conectividad adecuada; electrificación, escuelas de calidad; e integramos a ese escenario los temas ambientales. Necesitamos un marco jurídico para saber bien por donde vamos; la cuestión ambiental es esencial”.

Y en relación al tema caminos, puntualmente, Dalcol subrayó que “destacamos que el gobernador asigne el 100% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural a resolver este problema; pero vemos problemas administrativos que ralentizan la ejecución de las mejoras. Propusimos un fideicomiso administrado por las entidades rurales para ejecutar las obras; como sucede en la provincia de Córdoba”.