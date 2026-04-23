Concepción del Uruguay: Secuestran arma y cartuchería tras operativo. Hubo dos detenidos

En una intervención coordinada por autoridades de las divisiones de Investigaciones y Operaciones, la Policía de Entre Ríos logró la detención de dos hombres y el secuestro de dos armas de fuego en la zona de la planta potabilizadora de agua.

Según se confirmó a Génesis24, el operativo tuvo lugar cerca de las 14:50 horas de este jueves, en la intersección de 21 del Oeste y Lucilo López. Los efectivos policiales, presentes en el lugar en el marco de tareas investigativas, procedieron a identificar a tres sujetos que se encontraban sobre uno de los piletones de la planta de purificación.

Al notar el ascenso de los efectivos, dos de los sospechosos —de 24 y 29 años— intentaron descartar elementos que portaban y retirarse rápidamente del sitio. Ante esta actitud evasiva, el personal actuante procedió de inmediato a su demora.

Durante el procedimiento, un grupo de personas del barrio intentó entorpecer el accionar policial, generando disturbios para evitar las detenciones. Ante la creciente hostilidad, el personal debió efectuar un disparo disuasivo con cartuchería antitumulto para resguardar la integridad física de los presentes y trasladar rápidamente a los demorados hacia la dependencia policial.

Tras el trabajo de campo y los peritajes de la División Policía Científica, se constató que los elementos descartados por los sospechosos eran dos revólveres calibre .22 largo, ambos con sus tambores cargados y listos para el disparo. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares, una campera y un bolso de tela.

La Fiscalía Auxiliar en turno dispuso la aprehensión formal de los dos hombres de 24 y 29 años, quienes fueron alojados en la Alcaidía de Comisaría Primera por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad. Un tercer individuo, también de 29 años, fue trasladado para su correcta identificación y quedó supeditado a la causa.

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