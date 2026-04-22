Concepción del Uruguay: Detuvieron a un joven que tenía pedido de captura

En la noche de este miércoles, personal de la División Unidad Operativa Federal de Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina llevó adelante un operativo que culminó con la detención de un joven, sobre el cual pesaba un pedido de captura emitido por el Juzgado de Ejecución de Penas de Concordia.

De acuerdo a la información recabada, el sujeto se habría fugado meses atrás del establecimiento donde cumplía una condena.

Según se confirmó a Génesis24, tras tareas de inteligencia y seguimiento, los efectivos lograron interceptarlo en la avenida Lauría, entre Malvar y Pinto y Echeverry.

El detenido fue trasladado a la sede local de la Policía Federal, quedando a disposición de la Justicia para la continuidad del proceso correspondiente.

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