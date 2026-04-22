Dptos. Uruguay, Tala y Gualeguaychú: Desarticulan banda delictiva que operaba en la región tras allanamientos

Bajo los lineamientos del fiscal Dr. Eduardo Santos y la supervisión del Jefe de la Jefatura Departamental Uruguay, Comisario Mayor Esteban Allegrini, se realizó un importante operativo llevado adelante en la mañana de hoy, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró desarticular una banda delictiva que operaba en zonas rurales de los departamentos de Concepción del Uruguay, Rosario del Tala y Gualeguaychú.

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo saber, el procedimiento principal se concretó alrededor de las 07:00 horas en una vivienda ubicada en zona de campaña del departamento Uruguay, sobre el camino a Campichuelo. Allí, se notificó al morador de la finca, un hombre mayor de edad, procediéndose a una minuciosa requisa del lugar.

Como resultado del allanamiento, se logró el secuestro de una importante cantidad de armas de fuego de distintos calibres —entre ellas fusiles, rifles, pistolas, revólveres y una escopeta—, además de cartuchería variada, miras telescópicas, un silenciador de fabricación casera, equipos de comunicación tipo handy, teléfonos celulares, herramientas, inhibidores de señal y otros elementos de interés para la causa.

Un dato relevante del procedimiento fue que gran parte del armamento y elementos incautados se encontraban ocultos bajo tierra, dentro de un recipiente plástico enterrado en una construcción utilizada como gallinero. En el lugar trabajó además personal de Policía Científica, realizando las correspondientes pericias y registros fotográficos.

La investigación, que demandó un trabajo arduo, coordinado y de rápida ejecución por parte de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, permitió establecer la vinculacion con diversos hechos delictivos cometidos en zonas rurales de la región.

En virtud de los resultados obtenidos, y por disposición del fiscal interviniente, a cargo del Dr. Eduardo Santos, se procedió a la detención del principal sospechoso de 40 años de edad, quien fue trasladado a sede policial donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

De manera simultánea, y en el marco del mismo legajo judicial, se llevó adelante otro allanamiento en la ciudad de Gualeguaychú, con intervención de personal de Investigaciones de la Departamental de Concepción del Uruguay y Comisaría Ceibas. En dicho domicilio se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, herramientas, documentación, chapas patentes, indumentaria y otros elementos que también guardan relación con la investigación en curso.

Desde la Jefatura Departamental Uruguay se destacó el profesionalismo y compromiso del personal interviniente, subrayando la importancia de estas acciones en materia de prevención del delito rural y desarticulación de organizaciones delictivas que afectan a la región.

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