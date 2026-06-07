Joven uruguayense secuestrada: Indagaron al acusado de trata y seguirá detenido en la cárcel de Gualeguaychú

La joven uruguayense de 33 años, que padece una patología neurológica, fue rescatada el jueves en General Rodríguez tras un desesperado pedido de su hermana en la marcha del «Ni Una Menos». El captor planeaba llevarla a Brasil, pero la Justicia Federal ordenó su captura internacional y el allanamiento de la vivienda.

La Justicia Federal avanzó con celeridad durante este fin de semana en la causa que mantiene en vilo a la comunidad. Durante el mediodía del sábado, fue formalmente indagado el sujeto acusado de haber captado, trasladado y sometido a la modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual a la joven oriunda de Concepción del Uruguay, quien afortunadamente logró ser rescatada con vida en la provincia de Buenos Aires.

LOs pedidos de localización se habían emitido al menos en dos oportunidades y el hecho comenzó a salir a la luz pública con mayor fuerza el pasado 3 de junio durante la marcha del «Ni Una Menos» en La Histórica. En esa movilización, Yanina, hermana de la víctima (identificada por sus iniciales F.D.A.), rompió el silencio con un desesperado pedido de ayuda: reveló que desde el 28 de abril no tenían noticias sobre el paradero de la joven, quien presenta una patología neurológica, requiere medicación crónica y se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.

Alerta por un posible traslado a Brasil y rescate

Ante la gravedad del pedido público y la sospecha firme de que el captor pretendía trasladar a la víctima de forma inminente hacia la República Federativa de Brasil, se activaron las alarmas judiciales. La Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la fiscal Dra. Josefina Minatta y la secretaria Dra. Mariela Montefinale, inició el 4 de junio una urgente investigación de corte criminal en conjunto con la Prefectura Naval Argentina.

Tras un minucioso cruce de datos e inteligencia tecnológica, las fuerzas de seguridad localizaron a la joven en una vivienda de la localidad bonaerense de General Rodríguez. Allí se encontraba completamente aislada de su entorno familiar, en condiciones infrahumanas de privación de la libertad y siendo explotada sexualmente.

Captura internacional y alojamiento en la UP9

Con las pruebas sobre la mesa, la jueza federal Dra. Analía Ramponi dictó de manera inmediata la prohibición de salida del país para ambos y ordenó la captura nacional e internacional del sospechoso. El sujeto fue detenido el jueves por la tarde gracias a la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mientras que Prefectura Naval allanó el búnker para asegurar elementos de prueba.

Por disposición de las autoridades judiciales, tras celebrarse la audiencia de indagatoria este sábado donde se le notificaron los graves cargos en su contra, el imputado fue trasladado bajo custodia y quedó formalmente alojado en la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú, donde continuará detenido preventivamente.

La víctima ya está en Concepción del Uruguay

Respecto a la situación de la joven damnificada, se confirmó que ya se encuentra en nuestra ciudad cobijada y contenida por su núcleo familiar. Durante el fin de semana, psicólogas y trabajadoras sociales expertas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Delito de Trata de Personas mantuvieron entrevistas técnicas con ella para iniciar su proceso de asistencia integral.

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