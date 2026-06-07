Concepción del Uruguay: Vehículos retenidos y varios detenidos por alcoholemia y violencia en la vía pública

En diferentes procedimientos realizados con pocas horas de diferencia, la Policía y Tránsito Municipal sacaron de circulación a conductores ebrios. Uno de los autos era utilizado por tres menores que atacaron a golpes a otra joven en la Plaza de Skate.

Según se confirmó a Génesis24, durante la madrugada de este domingo, la combinación de alcohol al volante, hostilidad hacia las autoridades y violencia ciudadana requirió el despliegue de intensos operativos por parte de las fuerzas de seguridad en Concepción del Uruguay. El saldo de una jornada agitada dejó como resultado dos automóviles incautados por alcoholemia positiva, tres menores de edad demoradas por una golpiza y un joven tras las rejas por resistencia a la autoridad.

CONDUCCIÓN PELIGROSA, VIOLENCIA VERBAL Y ARRESTO EN EL CENTRO

El primer incidente se registró alrededor de las 01:15 horas, cuando inspectores de Tránsito Municipal realizaban controles de rutina y ordenaron la detención de un automóvil Toyota Corolla de color gris. Al notar el evidente estado de intoxicación del conductor, un joven de 23 años, se le solicitó realizar el test correspondiente. Sin embargo, el infractor reaccionó de forma hostil, desobedeciendo las directivas e intentando impedir el operativo a los gritos.

Según se confirmó a Génesis24, ante la violenta resistencia verbal, se solicitó el apoyo urgente del Comando Radioeléctrico. Los efectivos policiales procedieron a la inmediata aprehensión del masculino de 23 años por supuesta infracción a los artículos 41 y 43 de la Ley Provincial de Contravenciones (3815), que sanciona los desórdenes y el irrespeto a la autoridad. Posteriormente, personal del Puesto Caminero «Bella Vista» constató mediante el alcoholímetro que el detenido circulaba con 1,61 g/L de alcohol en sangre. El vehículo fue retenido y el conductor terminó alojado en la Alcaidía.

ATAQUE EN LA PLAZA DE SKATE Y FUGA EN UN AUTO CON CONDUCTOR EBRIO

Apenas una hora más tarde, cerca de las 02:30, la Comisaría de Minoridad debió intervenir en un segundo hecho derivado directamente del consumo de alcohol y la violencia ciudadana. Una adolescente de 17 años que se encontraba en la Plaza de Skate fue abordada por tres jóvenes femeninas (dos de 17 y 16 años, y una menor de 14) que descendieron de un Volkswagen Gol de color azul.

Tras increparla bajo la excusa de «¿Por qué nos estás mirando?», las tres agresoras comenzaron a propinarle golpes de puño y patadas en el rostro y cuerpo, dejándola herida antes de darse a la fuga en el mismo rodado.

Según se confirmó a Génesis24, alertados por el Comando, las patrullas policiales interceptaron el Volkswagen Gol a las pocas cuadras. En el coche se trasladaban las tres menores acusadas de la agresión junto al conductor de la unidad, un joven sujeto.

Por orden de la Fiscalía en turno, las tres adolescentes fueron puestas a resguardo en la Comisaría de Minoridad para ser entregadas a sus progenitores, mientras que los inspectores de tránsito le realizaron el test de alcoholemia al conductor del rodado, el cual arrojó resultado positivo.

Debido a la infracción, el Volkswagen Gol fue inmediatamente retenido e incautado. La víctima de la golpiza fue atendida en el hospital local, constatándose lesiones de carácter leve.

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