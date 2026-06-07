Tiempo en Entre Ríos: la semana comenzará con clima inestable

El SMN anticipa que tendremos una semana con inestabilidades y cielo mayormente nublado. A partir del miércoles se espera un leve descenso de las temperaturas. Así estará el tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que se pronostica un lunes con probabilidad de lluvias en la provincia. En esa línea, se anuncian temperaturas similares a las de este domingo, con mínimas que rondarán los 15°C.

Así estará el tiempo este lunes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con lluvias y cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 15 grados y una máxima de 19 grados. Allí se prevé un lunes con lluvias aisladas.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 17 grados. En estas localidades se pronostica un día con lluvias fuertes y aisladas. (Ahora)

Comparte esto: Twitter

Facebook

