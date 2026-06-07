Quini 6: un ganador se llevó más de $1.400 millones de pesos en el sorteo de este domingo

El Quini 6 entregó una importante suma millonaria en el sorteo de La Segunda y también repartió premios en el Siempre Sale. Conocé los números ganadores.

Se realizó este domingo 7 de junio el sorteo 3380 del Quini 6.

Sorteo 3380 del Quini 6: los resultados

TRADICIONAL

13 – 29 – 41 – 27 – 17 – 07 – Pozo Vacante

LA SEGUNDA

03 – 06 – 21 – 29 – 08 – 20 – Un ganador que se lleva $1.416.937.636,80. El afortunado es de Corrientes capital.

REVANCHA

42 – 17 – 12 – 39 – 22 – 32 – Pozo Vacante

SIEMPRE SALE

31 – 12 – 21 – 23 – 41 – 45 – 24 jugadores con cinco aciertos que se llevan cada uno $20.588.944,50. Uno es de Entre Ríos.

¿Qué es el Quini 6?

Es un juego poceado, es decir, que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El apostador elige al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el ’00’ al ’45 inclusive’ y con los mismos participa de las modalidades que elija. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.

El juego posee 3 modalidades de apuestas:

TRADICIONAL (Primer Sorteo y Segunda del Quini)

REVANCHA

SIEMPRE SALE

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21.15. Los jugadores podrán realizar sus apuestas hasta las 19 horas para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los de los domingos.

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