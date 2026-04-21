Concepción del Uruguay: Tras el alerta de un vecino, detuvieron a delincuente que había ingresado a una vivienda

En la mañana de este martes, un hombre de 29 años fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico mientras intentaba ingresar por la fuerza a una propiedad en calle Antártida Argentina.

El procedimiento se inició alrededor de las 09:30 horas, luego de que un vecino alertara a la Sala de Comando sobre la presencia de un extraño en una vivienda cuyos dueños no se encontraban en ese momento.

Según se confirmó a Génesis24, al arribar al lugar, los efectivos policiales observaron que los portones de acceso al garaje estaban abiertos. Al ingresar, sorprendieron al sospechoso en el patio interno, donde intentaba derribar a patadas una puerta metálica para acceder al interior de la finca. Al notar la llegada del personal policial, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente cercado y reducido en el patio.

Minutos más tarde, la propietaria del inmueble, una mujer de 44 años, se hizo presente en el lugar tras ser avisada por sus vecinos. Si bien constató daños materiales en la parte inferior de una de las puertas laterales, confirmó que, gracias a la inmediata intervención policial, el delincuente no logró sustraer ningún elemento.

El hecho fue comunicado a la Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lucía Bourlot, quien dispuso la identificación del aprehendido y su posterior traslado a la Alcaidía de Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la justicia por el delito de tentativa de robo en flagrancia.

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