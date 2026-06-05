Conmoción por la muerte de una joven en escuela de Entre Ríos

La víctima tenía 19 años y el hecho ocurrió este viernes en la zona de la Escuela número 7. Trabajaron equipos de emergencia y personal policial.

Una joven de 19 años murió este viernes en la ciudad de Villaguay, en un hecho ocurrido en la zona de la Escuela número 7, que generó una profunda conmoción, lo que motivó la actuación de autoridades policiales y educativas.

Según se informó, durante la jornada se desplegó un importante operativo de emergencia luego de que la joven tomara la decisión de autodeterminación al arrojarse desde un tanque de agua escolar.

La víctima falleció en el acto, de acuerdo a los primeros datos conocidos por Delco Noticias.

En el lugar intervinieron equipos de emergencia y personal policial, que trabajaron de manera inmediata ante la situación.

Por el momento, no se brindaron mayores precisiones oficiales sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho y por decisión editorial no se brindarán más datos del lamentable deceso. Ahora

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