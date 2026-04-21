Colón: Detienen a sujeto y secuestran bienes tras procedimiento por estafa con el «Cuento del tío»

En una rápida y coordinada respuesta ante un hecho delictivo contra la propiedad, personal dependiente de esta Jefatura Departamental logró desarticular el accionar de un sujeto vinculado a una estafa telefónica, procediendo a su aprehensión y al secuestro de elementos de interés para la causa.

Según se confirmó a Génesis24, la investigación se inició a raíz de una denuncia radicada por una ciudadana de nuestra jurisdicción, quien manifestó haber sido víctima de un engaño telefónico. Según el relato, recibió un llamado a su línea fija por parte de un masculino que, mediante el ardid de hacerse pasar por su sobrino, alegó encontrarse privado de su libertad, tras haber protagonizado un supuesto accidente de tránsito con personas lesionadas.

Bajo esta presión, la damnificada accedió a hacer entrega de una importante suma de dinero en dólares estadounidenses y alhajas de oro a un individuo que se presentó minutos después en su domicilio.

Tras tomar conocimiento del ilícito, se inició de inmediato las tareas de campo y análisis de indicios. Gracias al relevamiento de registros fílmicos y el procesamiento de datos, se logró identificar al presunto autor del hecho, como así también determinar que el mismo había emprendido una fuga con destino a la Provincia de Buenos Aires a bordo de una unidad de transporte de pasajeros.

Con la premura que el caso requería, se emitió un pedido de colaboración a nivel provincial. Fue así que el personal apostado en el Puesto Caminero Gualeguaychú logró interceptar el ómnibus en el que se trasladaba el sospechoso.

Dando cumplimiento a la anuencia judicial pertinente, se procedió a realizar la requisa personal del sujeto. En el procedimiento se formalizó el secuestro de:

01 teléfono celular (dispositivo clave para la investigación).

Una importante suma de dinero en dólares estadounidenses y pesos argentinos.

aros de oro.

Por disposición de la Magistratura interviniente, se procedió a la DETENCIÓN de este masculino de masculino 33 años, quien fue trasladado y permanece alojado en Jefatura Departamental, quedando supeditado a las actuaciones judiciales correspondientes.

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