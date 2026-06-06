Concepción del Uruguay: Violento agredió a su ex y a su hijo adolescente, además de causar daños en la vivienda

Un episodio requirió la urgente intervención del personal de la Comisaría Primera en horas de la madrugada de este sábado. Un hombre de 33 años fue aprehendido por las autoridades policiales luego de agredir físicamente a su expareja, atacar al hijo de la mujer que intentó defenderla, y causar destrozos materiales dentro de la propiedad.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho delictivo se registró alrededor de las 01:00 horas en una vivienda ubicada sobre calle Teniente Primero Ibáñez. Según el relato de la damnificada, una mujer de 35 años, se encontraba en el lugar junto a su expareja —de quien se está separada desde hace una semana—cuando se desencadenó una fuerte discusión.

La disputa verbal escaló rápidamente hacia la violencia física cuando el sujeto comenzó a agredirla físicamente. Ante los pedidos de auxilio, el hijo de la mujer, un adolescente de 16 años, intervino con intenciones de proteger a su madre, pero también fue atacado por el agresor, recibiendo un golpe.

Fuera de sí, el masculino continuó con las agresiones materiales dentro del inmueble, provocando la rotura total de una mesa, un televisor que se encontraba en el sector de la cocina y los paneles de las puertas de las diferentes habitaciones.

Al arribar las patrullas al lugar, se procedió a la inmediata reducción del agresor de 33 años, quien fue trasladado en primera instancia a la Sección Antecedentes para su correcta identificación. En la vivienda trabajó el personal de la División Policía Científica realizando las pericias correspondientes sobre los daños materiales, mientras que en la sede policial se recepcionó la denuncia formal de la víctima.

Por disposición de la Fiscalía Auxiliar en turno, el masculino quedó formalmente alojado en calidad de aprehendido, imputado por el supuesto delito de daños en contexto de Violencia de Género.

Comparte esto: Twitter

Facebook

