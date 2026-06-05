Concepción del Uruguay: Falleció Irma Soledad García (Q.E.P.D.)

Falleció en C. del Uruguay el 04 de Junio del 2026. Su esposo : Osvaldo, sus hijos, Oracio, Gabriel, Diego, Lorena y María, hijos políticos, nietos, bisnietos, amigos, conocidos y demás familiares. Participan de su fallecimiento. Sus restos son velados en Rca de Chile 232 y recibirá sepultura el 05 de Junio del 2026 en el Cementerio de C. del Uruguay a las 11.00 hs. Servicio Cochería Scolamieri s.r.l Rocamora 518.

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