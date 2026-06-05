Joven que mató al ex de su pareja en Entre Ríos fue condenado por homicidio en exceso de legítima defensa

Un jurado popular reunido en la ciudad de Federal declaró este jueves culpable a Oscar Ramón Ramírez por el delito de homicidio simple, en exceso de legítima defensa, al considerarlo penalmente responsable de la muerte de Claudio Fabián Ayala, ocurrida en noviembre de 2024 en el paraje Las Delicias.

El veredicto se conoció luego de tres jornadas de debate y cerca de cuatro horas de deliberación por parte de los doce integrantes del jurado. El juicio se desarrolló en el marco del legajo “Ramírez, Oscar Ramón s/Homicidio simple”.

Tras la lectura de la decisión, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Pablo Garrera Allende, fijó para el próximo 11 de junio, a las 9, la audiencia de cesura, instancia en la que las partes expondrán sus argumentos respecto de la pena que deberá cumplir el acusado. La audiencia se realizará en los Tribunales de Concordia.

Asimismo, el magistrado hizo lugar al pedido formulado por los fiscales Eugenia Molina y Martín Irurueta y dispuso la prisión preventiva efectiva de Ramírez hasta la realización de la audiencia de cesura. La solicitud también fue acompañada por el querellante particular, Leonardo Millicovsky.

Durante el juicio, el imputado fue asistido por la defensora pública María del Carmen Molares y el defensor oficial Eduardo Garay.

El hecho

La causa tuvo origen en un episodio ocurrido durante la madrugada del 30 de noviembre de 2024 en Paraje Las Delicias, departamento Federal. Según se ventiló en el debate, Ramírez, de 27 años, atacó con varias puñaladas a Claudio Fabián Ayala, de 25 años y oriundo de Colonia Federal.

La investigación determinó que la víctima era el exnovio de la actual pareja del acusado. A partir de las pruebas producidas durante el juicio, el jurado concluyó que Ramírez actuó en un contexto de legítima defensa, aunque excediendo los límites permitidos por la ley, motivo por el cual lo encontró culpable de homicidio simple en exceso de legítima defensa.

Este fue el juicio por jurados número 162 realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal en la provincia.

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