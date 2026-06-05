Concepción del Uruguay: Con palos y amenazas impidieron la salida de camiones de recolección

Este jueves por la noche uno de los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos de la Municipalidad de Concepción de Uruguay se vio afectado por el accionar de integrantes del Sindicato de Empleados Municipales quienes impidieron la salida de los camiones de la recolección de manera violenta, con palos y amenazas hacia el personal que se aprestaba a cumplir con el Servicio mencionado.

Esta acción violenta se da en el marco de la medida de fuerza que el sindicato lleva adelante (un paro de 48 horas), y durante el cual el Gobierno municipal debe garantizar los servicios esenciales y las Guardias mínimas correspondientes, como se ha hecho siempre en cada medida de fuerza realizada.

Estas acciones violentas con amenazas hacia personal municipal que se aprestaba a desarrollar las tareas asignadas, motivaron que se presentara en Fiscalía la denuncia de lo acontecido.

El servicio de recolección que se vio afectado, debió ser reprogramado a partir de la 1 de la madrugada.

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