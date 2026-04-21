martes 21 abril 2026

Cementerio de San Justo: Citan y emplazan a deudos, herederos, familiares y/o responsables de personas fallecidas. Ver lista

-EDICTO-

DECRETO MUNICIPAL N°22/2026

La Municipalidad de la ciudad de San Justo cita y emplaza a deudos, herederos, familiares y/o responsables de las personas fallecidas cuya nómina se detalla a continuación para que en el plazo de treinta (30) días computados a partir del quinto día posterior al último de la publicación, procedan a solicitar la renovación de la concesión de uso del espacio ocupado en el Cementerio Municipal o procedan al retiro de los restos, bajo apercibimiento de ser cremados y/o reducidos y depositados en cinerario común o urnas u osario, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 2 de la Ordenanza Nº 273/2011 de esta Municipalidad de San Justo; deberán dirigirse a la administración del cementerio de Lunes a Viernes de 07:00 hs a 12:00 hs. Nómina:

DIFUNTOS (AÑO DEUDA)

  • ABERCOM JORGE ERNESTO (2019)
  • AGOSTINI ANTONIO,JOSE, DE AGOSTINI CATALINA, ANA Y POETTO ERNESTO (2014)
  • AGUET AGILEO AVELINO (2022)
  • AGUET ANGELA HORTENCIA DE CERGNEUX (2022)
  • AGUET ELISEO Y AGUET RAQUEL TERESA (2023)
  • AGUET NICOLAS FRANCISCO (2023)
  • AGUILERA ORLANDO RAFAEL (2022)
  • ARRENDADO BLATTER ELSA (2012)
  • ARRENDADO BOCHATAY SERGIO (2022)
  • ARRENDADO CHARREUN ELSA ESTER (2022)
  • ARRENDADO CORNES CARLOS ALBERTO (2021)
  • ARRENDADO DEMARLENGUE VILMA (2023)
  • ARRENDADO GONZALEZ CARINA (2021)
  • ARRENDADO GONZALZ ELBA (2019)
  • ARRENDADO GRASSO HUMBERTO (2023)
  • ARRENDADO MENDOZA HUGO LUJAN (2022)
  • ARRENDADO SALVAGNO ELGAR (2023)
  • AVANZINI EMETERIO, CARLOS Y DE AVANZINI MARIA B. (2023)
  • BALLARDINI ENRIQUE (2022)
  • BALLARDINI HORACIO ENRIQUE (2022)
  • BARBIERI MARTIN (2005)
  • BARTHELEMY ELISA DE LEUZE (2011)
  • BASSI LUCILO A. (2022)
  • BENINCA ANGEL, TERESA DE BENINCA,DE BENINCA JUANA, CATALINA, TERESA (2022)
  • BENINCA ANGELA MARIA (2021)
  • BENINCA BARTOLO F. (2012)
  • BERNAY ELSA EDELMA DE DEGIOVANETTI (2016)
  • BIDAL ROSA NILDA DE SOSA (2011)
  • BLANC RAUL A. (2008)
  • BLASSER MARIA LUISA (2000)
  • BLATTER LUIS MARIA SATURNINO (2012)
  • BOCHATAY EVA DE GARIN (2023)
  • BOCHATAY MARIO RENE (2022)
  • BOFFELLI EUSEBIO ROGELIO (2020)
  • BONNIN ATILIO Y BLATTER ATILIO LUIS (2011)
  • BONNIN EMILIA CLEMENTINA DE BOURLOT (2016)
  • BONNIN RUBEN LUIS (2021)
  • BORDET ALICIA, JUAN, GERVACIO Y DE BORDET MARIA (2013)
  • BORDET CARLOS MARIA (2020)
  • BORDET ROSA JUANA DE VOUILLOUD (2022)
  • BOUJON LEONOR DE BENINCA (2023)
  • BOURLOT ANDRES FRANCISCO,DE BOURLOT ANGELA,BOURLOT JOSE Y ESTEBAN (2023)
  • BOURLOT LUCIO ARMANDO Y MARIA ROSALIA (2016)
  • BOURLOT MIGUEL E. (2008)
  • BOUVET ROSENDO (2021)
  • BOZZOLO ITALO JOSE Y BOZZOLO ALAN NICOLAS (2022)
  • BRUN EDUARDO A. (2016)
  • BRUN JUAN JOSE (2002)
  • BRUN LORENZO Y BRUN EVELIO JUSTO (2021)
  • BRUN LUIS JOSE, BRUN CAROLINA (2002)
  • BRUN MARIA ADELA DE JAQUEMAIN (2020)
  • BRUN SEGUNDINA DE BONNIN Y BONNIN OLGA (2011)
  • BUFFET SANTOS JOSE (2012)
  • CARRISO TESSORE ABEL ROLANDO (2023)
  • CASSERES SIXTO, CASSERES JUANA DE POETTO (2023)
  • CASTELL CARLOS, CASTELL LUIS H. Y BERNAY FRANCISCA DE CASTELL (2021)
  • CERGNEUX EDUARDO MANUEL (2020)
  • CERGNEUX NILDA DE BOFFELLI (2020)
  • CEROLINI ENRIQUE (2013)
  • CHALPE AMADEO ELEUTERIO (2016)
  • CHALPE ANGELA DE DIMIER,DIMIER JUAN, PASCAL ELENA DORA DE DIMIER (2012)
  • CHAREUN MERCEDES MARIA DE DOULAY (2022)
  • CHARREUN CARMELO TEODORO (2007)
  • CHARREUN ELEAZAR (2018)
  • CHARREUN MARIA ELENA DE CERGNEUX (2020)
  • CHARREUN TERESA DE BALLARDINI (2022)
  • CHARREUN VICENTA DE TRAVERSO (2023)
  • CHAULET FRANCISCO, CHAULET ANA DE TOURNOUD Y DE CHAULET JOSEFINA (2022)
  • CLAPIER ESTEBAN, CLAPIER MARGARITA, CLAPIER LEONOCIO, DE FAURE INES (2022)
  • CONTRERAS NICANOR Y RIOS AURORA DE CONTRERAS (2002)
  • CORAZZINI THELMA DE BOURLOT (2023)
  • CORONEL MARIA ESTHER (2021)
  • COSTA OTILIO JOSE Y NOTARI MARIA LUISA DE COSTA (2018)
  • COURVOISIER FERNANDO RAUL (2016)
  • COURVOISIER HECTOR JUSTINO (2016)
  • COURVOISIER JORGE, GAY DAMIANA DE COURVOISIER, GARIN COURVOISIER HERIBERTO (2023)
  • COURVOISIER REYMUNDO (2018)
  • CUMBETO ABELINO JUAN (2023)
  • DALLAZUANA NILDA DE BOCHATAY (2021)
  • DE AGUET MARGARITA, DE AGUET ANGELA,AGUET MAXIMO Y AGUET LUIS (2018)
  • DE BATTISTA MARIA RAQUEL (2020)
  • DE BATTISTA OLGA INES (2021)
  • DE BERNASCONI ISABEL Y BERNASCONI ANDRES EMILIO (2009)
  • DE BERNAY ANA Y BERNAY FRANCISCO SAMUEL (2014)
  • DE BOFFELLI GARNIER CAROLINA (2020)
  • DE COLOMBO MARIA, COLOMBO JUAN A., COLOMBO MARIA AMALIA (2009)
  • DE D’ANGELOLETICIA Y D’ANGELO CAYETANO (2009)
  • DE FOLLONIER JUSTA (2016)
  • DE IMPINI JULIA, IMPINI SANTO EMILIO (2018)
  • DE MOREN INES LEONOR (2022)
  • DE PEREZ JUANA, PEREZ MANUEL, RAMON Y JUSTO RAMON (2021)
  • DE TOURNOUD SARA, DE TOURNOUD JOSEFINA, TOURNOUD NORA, FRANCOU RUBEN (2022)
  • DEGIORGI MARIA DE SOLDERA (2021)
  • DEGIOVANETTI AMANCIO (2013)
  • DEGIOVANETTI ANDRES AVELINO (2020)
  • DEMARLENGUE BEATRIZ DE GARIN (2022)
  • DUCRET EUSEBIO FLORENTINO (2022)
  • DUFOUR JULIETA DE HENAULT (2013)
  • DURO CECILIA DE SUAREZ (2020)
  • DURO TIMOTEA (2020)
  • ECKERD ROSA JACINTA (2019)
  • FAURE GERMAN (2022)
  • FELLAY FELIX PABLO (2022)
  • FELLAY LIDIA (2023)
  • FELLAY RAQUEL LUCIA DE BONNIN (2021)
  • FERNANDEZ ROBERTO (2021)
  • FOLLONIER EUSEBIO FRANCISCO (2016)
  • FOLLONIER FRANCISCO, BLATTER MARGARITA DE FOLLONIER, FOLLONIER JULIA (2018)
  • FOLLONIER JUANA DE CURUCHET Y FOLLONIER DELICIA ESTHER (2022)
  • FRANCOU ALICIO MODESTO (2022)
  • FRANCOU CLEMENTINA DE CHAREUN Y CHAREUN PEDRO ANTONIO (2022)
  • FRANCOU MIRTA DE DEGIOVANETTI (2013)
  • FRENE FLORENCIO F. (2012)
  • GAILLARD NERIS MIGUEL (2023)
  • GALLAY ALEJANDRO (2012)
  • GALLAY ISOLINA DE FELLAY, FELLAY JORGE FELIX PABLO2022 (2022)
  • GALLAY LUIS EMILIO Y GALLAY ELVIO ALEJO (2023)
  • GAMERO FRANCISCO (2021)
  • GANGE ORLANDO ALFREDO (2022)
  • GARIN AURORA F DE PAVAN (2020)
  • GARIN DAVID CLEMENTE (2021)
  • GARIN FLAVIO RAUL Y GARIN RENZO DAVID (2020)
  • GARIN JORGE ALCIDES (2019)
  • GARIN MAURO AGUSTIN Y GARIN ALEX GERMAN (2019)
  • GARIN RAUL JORGE (2020)
  • GARNIER AMBROSIO Y GALLAY VALENTINA DE GARNIER (2018)
  • GARNIER FRANCISCO CLAUDIO (2019)
  • GARNIER LAURINDO S. (2019)
  • GARNIER OLGA ROSA (2021)
  • GAVET ROGELIO AVELINO MARCOS (2021)
  • GAVET RUBEN ROGELIO (2018)
  • GEORGE JULIO Y DE GEORGE ISABEL Y PAULINA (2018)
  • GEORGE MARIO (2022)
  • GIRAUD GRACIELA Y CHAREUN ELIAS JUAN (2022)
  • GIROD FRANCISCO, ABELARDO, MARIA, DE GIROD LUCIA, SATTO EUFRACINDA (2019)
  • HAINDENREICK ALBINA DE HEIN Y HEIN DAVID ERNESTO (2021)
  • HENAULT ALBERTO SEVERINO (2013)
  • HILDELBRANDT HILDA (2023)
  • IMPINI AURORA MARGARITA DE CUMBETO (2021)
  • IZETTA PEDRO (2022)
  • JOURDAN CELIA DE BORDET (2020)
  • JOURDAN NESTOR A. (2020)
  • LAMELA CERVANDA DE GARNIER (2019)
  • LARROZA FEDERICO ANDRES (2023)
  • LEUZE ADOLFO E. (2011)
  • LEUZE OFELIA ROSA DE FRENE (2012)
  • LUGRIN NORMA TERESA (2021)
  • MAGRI ANGELA HERMINIA DE SALVAGNO (2016)
  • MAGRI JOSE, RITA DE IMPINI, MAGRI CELIA DE DEBATTISTA Y PERRON MARIA DE MAGRI (2022)
  • MANENTE HERMINIA, MANENTE JOSE, MANENTE LUIS (2014)
  • MARTINEZ GRACIELA FELICITAS (2021)
  • MATHEY DORET ARACELI DE GALLAY (2022)
  • MAYORAZ OLGA MABEL (2018)
  • MEYER MARIA CATALINA DE JOURDAN Y JOURDAN JUAN PEDRO (2020)
  • MONTAÑANA ROGELIO OMAR (2021)
  • MONTERO OSMAR TEODORO (2019)
  • MONTERO VICENTA DE FERNANDEZ, BORDET JUAN JOSE (2021)
  • MOREL BENJAMIN AUGUSTO (2018)
  • MOREL CHEVILLET AURORA MARCIANA (2020)
  • MOREL CHEVILLET LUISA MARGARITA (2022)
  • NOTARI ALBERTO, NOTARI BEATRIZ, BOURLOT LIDIA HAYDE DE NOTARI (2009)
  • NOTARI ARMANDO MODESTO PIO (2009)
  • OBANDO CIRILO RAMON (2021)
  • OLIVERA BLANCA MARGARITA (2021)
  • PACCOT MARIA AVELINA DE AGUET (2023)
  • PAREDES ERASMO (2021)
  • PASCAL ISABEL DE BOUVET, BOUVET ISABELINO (2012)
  • PASCAL JOSE, VANERIO JUANA DE PASCAL (2021)
  • PASCAL VERONICA DE BERNAY (2014)
  • PAVAN CARMELO REGINO (2020)
  • PAVAN DELIA MARIA DE BOUVET (2021)
  • PAVAN MARIA EVA DE MULLER (2017)
  • PAVAN STELLA MARIS (2020)
  • PAVANI HECTOR C. (2020)
  • PEREZ RUBEN ALCIDES (2021)
  • PERRON ENIO ESIO (2019)
  • PITER LAURA, JUAN PATRICIO, CORNEVALE LUISA, PITER TOMAS, EMILIA, GALLAY VALENTINA DE PITER (2018)
  • PUTALLAZ RAQUEL NOELIA (2019)
  • QUEIROLO RAMON, CERRUDO ANA DE QUEIROLO, DE MENDOZA ANA (2004)
  • RACIGH OVIDIO ORLANDO (2019)
  • RAMIREZ MARCIAL H. (2015)
  • REY ELVIO ESTEBAN (2019)
  • REY ERNESTO, REY PEDRO ERNESTO, DE REY CLARA, DE REY LUISA, REY GABINO (2015)
  • REZZONICO EUGENIO BENITO (2020)
  • RICCOTI ROLANDO ANTONIO (2021)
  • RICHARD DORA DE TRAVERSO (2020)
  • RICHARD EDUARDO RAUL (2023)
  • RICHARD FRANCISCO JUAN Y RICHARD ALEJANDRO (2001)
  • RICHARD GUILLERMO BAUTISTA Y THEA MARIA DE RICHARD (2012)
  • RICHARD JUAN, MARIA ANGELA, OSCAR E. Y OSCAR (2012)
  • RICHARD SUSANA DE GALLAY Y GALLAY IDERLA LEONOR (2023)
  • SALAZAR SILVESTRE MANUEL (2022)
  • SALVAGNO JOSE MARIA (2016)
  • SALVAGNO SERGIO (2023)
  • SAMIZ LEONOR REGINA (2020)
  • SANCHEZ CRISTIAN MARCELO (2018)
  • SANDOVAL RAMON (2022)
  • SATTO AMERICO S. (2022)
  • SATTO LUIS P, Y CHAPELLET JOSEFINA DE SATTO (2021)
  • SOLDERA ANTONIO (2021)
  • SOSA JORGE DANIEL (2011)
  • SUAREZ RAMON (2019)
  • TESSORE JUANA CARMEN (2022)
  • THEA CARLOS, DEBATTISTA ANA Y THEA MARTA (2017)
  • THEA CARMELO FORTUNATO (2022)
  • THEA ELISEO HIGINIO (2020)
  • THEA ISOLINA DEL CARMEN (2019)
  • THEA PEDRO, FRANCOU FRANCICA DE THEA (2004)
  • TOLOSA CARLOS ALBERTO (2022)
  • TOURNOUD EMILIO, TOURNOUD CESARIO, TOURNOUD EDUARDO (2022)
  • TOURNOUD FRANCISCO (2022)
  • TRAVERSO CARLOS BARTOLOME Y TRAVERSO CESAR ANTONIO (2021)
  • TRAVERSO ELENA DE GAVET (2021)
  • TRAVERSO SIRO (2022)
  • VANERIO AGUEDA GENOVEVA DE THEA (2022)
  • VANERIO FELIPE (2022)
  • VANERIO ROGELIO LAURINDO (2023)
  • VEGA VICTOR ENRIQUE (2019)
  • VELZI OBDULIA TERESA (2022)
  • VILLANOVA ROSALINA CLELIA BASILIA (2023)
  • VIOULLOUD GABRIELA DE DUCRET (2022)
  • VOEFFRAY DELIO (2020)
  • VOEFFRAY MIGUEL, DE VOEFFRAY MARIA TERESA Y MARTINEZ ELSA M. (2020)
  • VOEFFRAY UBALDO JOSE (2023)
  • VOUILLOUD JUAN SANTOS (2022)
  • ZERBINATTI ESTHER DE IZETTA (2022)

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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