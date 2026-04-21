Cementerio de San Justo: Citan y emplazan a deudos, herederos, familiares y/o responsables de personas fallecidas. Ver lista

-EDICTO-
DECRETO MUNICIPAL N°22/2026
La Municipalidad de la ciudad de San Justo cita y emplaza a deudos, herederos, familiares y/o responsables de las personas fallecidas cuya nómina se detalla a continuación para que en el plazo de treinta (30) días computados a partir del quinto día posterior al último de la publicación, procedan a solicitar la renovación de la concesión de uso del espacio ocupado en el Cementerio Municipal o procedan al retiro de los restos, bajo apercibimiento de ser cremados y/o reducidos y depositados en cinerario común o urnas u osario, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 2 de la Ordenanza Nº 273/2011 de esta Municipalidad de San Justo; deberán dirigirse a la administración del cementerio de Lunes a Viernes de 07:00 hs a 12:00 hs. Nómina:
DIFUNTOS (AÑO DEUDA)
- ABERCOM JORGE ERNESTO (2019)
- AGOSTINI ANTONIO,JOSE, DE AGOSTINI CATALINA, ANA Y POETTO ERNESTO (2014)
- AGUET AGILEO AVELINO (2022)
- AGUET ANGELA HORTENCIA DE CERGNEUX (2022)
- AGUET ELISEO Y AGUET RAQUEL TERESA (2023)
- AGUET NICOLAS FRANCISCO (2023)
- AGUILERA ORLANDO RAFAEL (2022)
- ARRENDADO BLATTER ELSA (2012)
- ARRENDADO BOCHATAY SERGIO (2022)
- ARRENDADO CHARREUN ELSA ESTER (2022)
- ARRENDADO CORNES CARLOS ALBERTO (2021)
- ARRENDADO DEMARLENGUE VILMA (2023)
- ARRENDADO GONZALEZ CARINA (2021)
- ARRENDADO GONZALZ ELBA (2019)
- ARRENDADO GRASSO HUMBERTO (2023)
- ARRENDADO MENDOZA HUGO LUJAN (2022)
- ARRENDADO SALVAGNO ELGAR (2023)
- AVANZINI EMETERIO, CARLOS Y DE AVANZINI MARIA B. (2023)
- BALLARDINI ENRIQUE (2022)
- BALLARDINI HORACIO ENRIQUE (2022)
- BARBIERI MARTIN (2005)
- BARTHELEMY ELISA DE LEUZE (2011)
- BASSI LUCILO A. (2022)
- BENINCA ANGEL, TERESA DE BENINCA,DE BENINCA JUANA, CATALINA, TERESA (2022)
- BENINCA ANGELA MARIA (2021)
- BENINCA BARTOLO F. (2012)
- BERNAY ELSA EDELMA DE DEGIOVANETTI (2016)
- BIDAL ROSA NILDA DE SOSA (2011)
- BLANC RAUL A. (2008)
- BLASSER MARIA LUISA (2000)
- BLATTER LUIS MARIA SATURNINO (2012)
- BOCHATAY EVA DE GARIN (2023)
- BOCHATAY MARIO RENE (2022)
- BOFFELLI EUSEBIO ROGELIO (2020)
- BONNIN ATILIO Y BLATTER ATILIO LUIS (2011)
- BONNIN EMILIA CLEMENTINA DE BOURLOT (2016)
- BONNIN RUBEN LUIS (2021)
- BORDET ALICIA, JUAN, GERVACIO Y DE BORDET MARIA (2013)
- BORDET CARLOS MARIA (2020)
- BORDET ROSA JUANA DE VOUILLOUD (2022)
- BOUJON LEONOR DE BENINCA (2023)
- BOURLOT ANDRES FRANCISCO,DE BOURLOT ANGELA,BOURLOT JOSE Y ESTEBAN (2023)
- BOURLOT LUCIO ARMANDO Y MARIA ROSALIA (2016)
- BOURLOT MIGUEL E. (2008)
- BOUVET ROSENDO (2021)
- BOZZOLO ITALO JOSE Y BOZZOLO ALAN NICOLAS (2022)
- BRUN EDUARDO A. (2016)
- BRUN JUAN JOSE (2002)
- BRUN LORENZO Y BRUN EVELIO JUSTO (2021)
- BRUN LUIS JOSE, BRUN CAROLINA (2002)
- BRUN MARIA ADELA DE JAQUEMAIN (2020)
- BRUN SEGUNDINA DE BONNIN Y BONNIN OLGA (2011)
- BUFFET SANTOS JOSE (2012)
- CARRISO TESSORE ABEL ROLANDO (2023)
- CASSERES SIXTO, CASSERES JUANA DE POETTO (2023)
- CASTELL CARLOS, CASTELL LUIS H. Y BERNAY FRANCISCA DE CASTELL (2021)
- CERGNEUX EDUARDO MANUEL (2020)
- CERGNEUX NILDA DE BOFFELLI (2020)
- CEROLINI ENRIQUE (2013)
- CHALPE AMADEO ELEUTERIO (2016)
- CHALPE ANGELA DE DIMIER,DIMIER JUAN, PASCAL ELENA DORA DE DIMIER (2012)
- CHAREUN MERCEDES MARIA DE DOULAY (2022)
- CHARREUN CARMELO TEODORO (2007)
- CHARREUN ELEAZAR (2018)
- CHARREUN MARIA ELENA DE CERGNEUX (2020)
- CHARREUN TERESA DE BALLARDINI (2022)
- CHARREUN VICENTA DE TRAVERSO (2023)
- CHAULET FRANCISCO, CHAULET ANA DE TOURNOUD Y DE CHAULET JOSEFINA (2022)
- CLAPIER ESTEBAN, CLAPIER MARGARITA, CLAPIER LEONOCIO, DE FAURE INES (2022)
- CONTRERAS NICANOR Y RIOS AURORA DE CONTRERAS (2002)
- CORAZZINI THELMA DE BOURLOT (2023)
- CORONEL MARIA ESTHER (2021)
- COSTA OTILIO JOSE Y NOTARI MARIA LUISA DE COSTA (2018)
- COURVOISIER FERNANDO RAUL (2016)
- COURVOISIER HECTOR JUSTINO (2016)
- COURVOISIER JORGE, GAY DAMIANA DE COURVOISIER, GARIN COURVOISIER HERIBERTO (2023)
- COURVOISIER REYMUNDO (2018)
- CUMBETO ABELINO JUAN (2023)
- DALLAZUANA NILDA DE BOCHATAY (2021)
- DE AGUET MARGARITA, DE AGUET ANGELA,AGUET MAXIMO Y AGUET LUIS (2018)
- DE BATTISTA MARIA RAQUEL (2020)
- DE BATTISTA OLGA INES (2021)
- DE BERNASCONI ISABEL Y BERNASCONI ANDRES EMILIO (2009)
- DE BERNAY ANA Y BERNAY FRANCISCO SAMUEL (2014)
- DE BOFFELLI GARNIER CAROLINA (2020)
- DE COLOMBO MARIA, COLOMBO JUAN A., COLOMBO MARIA AMALIA (2009)
- DE D’ANGELOLETICIA Y D’ANGELO CAYETANO (2009)
- DE FOLLONIER JUSTA (2016)
- DE IMPINI JULIA, IMPINI SANTO EMILIO (2018)
- DE MOREN INES LEONOR (2022)
- DE PEREZ JUANA, PEREZ MANUEL, RAMON Y JUSTO RAMON (2021)
- DE TOURNOUD SARA, DE TOURNOUD JOSEFINA, TOURNOUD NORA, FRANCOU RUBEN (2022)
- DEGIORGI MARIA DE SOLDERA (2021)
- DEGIOVANETTI AMANCIO (2013)
- DEGIOVANETTI ANDRES AVELINO (2020)
- DEMARLENGUE BEATRIZ DE GARIN (2022)
- DUCRET EUSEBIO FLORENTINO (2022)
- DUFOUR JULIETA DE HENAULT (2013)
- DURO CECILIA DE SUAREZ (2020)
- DURO TIMOTEA (2020)
- ECKERD ROSA JACINTA (2019)
- FAURE GERMAN (2022)
- FELLAY FELIX PABLO (2022)
- FELLAY LIDIA (2023)
- FELLAY RAQUEL LUCIA DE BONNIN (2021)
- FERNANDEZ ROBERTO (2021)
- FOLLONIER EUSEBIO FRANCISCO (2016)
- FOLLONIER FRANCISCO, BLATTER MARGARITA DE FOLLONIER, FOLLONIER JULIA (2018)
- FOLLONIER JUANA DE CURUCHET Y FOLLONIER DELICIA ESTHER (2022)
- FRANCOU ALICIO MODESTO (2022)
- FRANCOU CLEMENTINA DE CHAREUN Y CHAREUN PEDRO ANTONIO (2022)
- FRANCOU MIRTA DE DEGIOVANETTI (2013)
- FRENE FLORENCIO F. (2012)
- GAILLARD NERIS MIGUEL (2023)
- GALLAY ALEJANDRO (2012)
- GALLAY ISOLINA DE FELLAY, FELLAY JORGE FELIX PABLO2022 (2022)
- GALLAY LUIS EMILIO Y GALLAY ELVIO ALEJO (2023)
- GAMERO FRANCISCO (2021)
- GANGE ORLANDO ALFREDO (2022)
- GARIN AURORA F DE PAVAN (2020)
- GARIN DAVID CLEMENTE (2021)
- GARIN FLAVIO RAUL Y GARIN RENZO DAVID (2020)
- GARIN JORGE ALCIDES (2019)
- GARIN MAURO AGUSTIN Y GARIN ALEX GERMAN (2019)
- GARIN RAUL JORGE (2020)
- GARNIER AMBROSIO Y GALLAY VALENTINA DE GARNIER (2018)
- GARNIER FRANCISCO CLAUDIO (2019)
- GARNIER LAURINDO S. (2019)
- GARNIER OLGA ROSA (2021)
- GAVET ROGELIO AVELINO MARCOS (2021)
- GAVET RUBEN ROGELIO (2018)
- GEORGE JULIO Y DE GEORGE ISABEL Y PAULINA (2018)
- GEORGE MARIO (2022)
- GIRAUD GRACIELA Y CHAREUN ELIAS JUAN (2022)
- GIROD FRANCISCO, ABELARDO, MARIA, DE GIROD LUCIA, SATTO EUFRACINDA (2019)
- HAINDENREICK ALBINA DE HEIN Y HEIN DAVID ERNESTO (2021)
- HENAULT ALBERTO SEVERINO (2013)
- HILDELBRANDT HILDA (2023)
- IMPINI AURORA MARGARITA DE CUMBETO (2021)
- IZETTA PEDRO (2022)
- JOURDAN CELIA DE BORDET (2020)
- JOURDAN NESTOR A. (2020)
- LAMELA CERVANDA DE GARNIER (2019)
- LARROZA FEDERICO ANDRES (2023)
- LEUZE ADOLFO E. (2011)
- LEUZE OFELIA ROSA DE FRENE (2012)
- LUGRIN NORMA TERESA (2021)
- MAGRI ANGELA HERMINIA DE SALVAGNO (2016)
- MAGRI JOSE, RITA DE IMPINI, MAGRI CELIA DE DEBATTISTA Y PERRON MARIA DE MAGRI (2022)
- MANENTE HERMINIA, MANENTE JOSE, MANENTE LUIS (2014)
- MARTINEZ GRACIELA FELICITAS (2021)
- MATHEY DORET ARACELI DE GALLAY (2022)
- MAYORAZ OLGA MABEL (2018)
- MEYER MARIA CATALINA DE JOURDAN Y JOURDAN JUAN PEDRO (2020)
- MONTAÑANA ROGELIO OMAR (2021)
- MONTERO OSMAR TEODORO (2019)
- MONTERO VICENTA DE FERNANDEZ, BORDET JUAN JOSE (2021)
- MOREL BENJAMIN AUGUSTO (2018)
- MOREL CHEVILLET AURORA MARCIANA (2020)
- MOREL CHEVILLET LUISA MARGARITA (2022)
- NOTARI ALBERTO, NOTARI BEATRIZ, BOURLOT LIDIA HAYDE DE NOTARI (2009)
- NOTARI ARMANDO MODESTO PIO (2009)
- OBANDO CIRILO RAMON (2021)
- OLIVERA BLANCA MARGARITA (2021)
- PACCOT MARIA AVELINA DE AGUET (2023)
- PAREDES ERASMO (2021)
- PASCAL ISABEL DE BOUVET, BOUVET ISABELINO (2012)
- PASCAL JOSE, VANERIO JUANA DE PASCAL (2021)
- PASCAL VERONICA DE BERNAY (2014)
- PAVAN CARMELO REGINO (2020)
- PAVAN DELIA MARIA DE BOUVET (2021)
- PAVAN MARIA EVA DE MULLER (2017)
- PAVAN STELLA MARIS (2020)
- PAVANI HECTOR C. (2020)
- PEREZ RUBEN ALCIDES (2021)
- PERRON ENIO ESIO (2019)
- PITER LAURA, JUAN PATRICIO, CORNEVALE LUISA, PITER TOMAS, EMILIA, GALLAY VALENTINA DE PITER (2018)
- PUTALLAZ RAQUEL NOELIA (2019)
- QUEIROLO RAMON, CERRUDO ANA DE QUEIROLO, DE MENDOZA ANA (2004)
- RACIGH OVIDIO ORLANDO (2019)
- RAMIREZ MARCIAL H. (2015)
- REY ELVIO ESTEBAN (2019)
- REY ERNESTO, REY PEDRO ERNESTO, DE REY CLARA, DE REY LUISA, REY GABINO (2015)
- REZZONICO EUGENIO BENITO (2020)
- RICCOTI ROLANDO ANTONIO (2021)
- RICHARD DORA DE TRAVERSO (2020)
- RICHARD EDUARDO RAUL (2023)
- RICHARD FRANCISCO JUAN Y RICHARD ALEJANDRO (2001)
- RICHARD GUILLERMO BAUTISTA Y THEA MARIA DE RICHARD (2012)
- RICHARD JUAN, MARIA ANGELA, OSCAR E. Y OSCAR (2012)
- RICHARD SUSANA DE GALLAY Y GALLAY IDERLA LEONOR (2023)
- SALAZAR SILVESTRE MANUEL (2022)
- SALVAGNO JOSE MARIA (2016)
- SALVAGNO SERGIO (2023)
- SAMIZ LEONOR REGINA (2020)
- SANCHEZ CRISTIAN MARCELO (2018)
- SANDOVAL RAMON (2022)
- SATTO AMERICO S. (2022)
- SATTO LUIS P, Y CHAPELLET JOSEFINA DE SATTO (2021)
- SOLDERA ANTONIO (2021)
- SOSA JORGE DANIEL (2011)
- SUAREZ RAMON (2019)
- TESSORE JUANA CARMEN (2022)
- THEA CARLOS, DEBATTISTA ANA Y THEA MARTA (2017)
- THEA CARMELO FORTUNATO (2022)
- THEA ELISEO HIGINIO (2020)
- THEA ISOLINA DEL CARMEN (2019)
- THEA PEDRO, FRANCOU FRANCICA DE THEA (2004)
- TOLOSA CARLOS ALBERTO (2022)
- TOURNOUD EMILIO, TOURNOUD CESARIO, TOURNOUD EDUARDO (2022)
- TOURNOUD FRANCISCO (2022)
- TRAVERSO CARLOS BARTOLOME Y TRAVERSO CESAR ANTONIO (2021)
- TRAVERSO ELENA DE GAVET (2021)
- TRAVERSO SIRO (2022)
- VANERIO AGUEDA GENOVEVA DE THEA (2022)
- VANERIO FELIPE (2022)
- VANERIO ROGELIO LAURINDO (2023)
- VEGA VICTOR ENRIQUE (2019)
- VELZI OBDULIA TERESA (2022)
- VILLANOVA ROSALINA CLELIA BASILIA (2023)
- VIOULLOUD GABRIELA DE DUCRET (2022)
- VOEFFRAY DELIO (2020)
- VOEFFRAY MIGUEL, DE VOEFFRAY MARIA TERESA Y MARTINEZ ELSA M. (2020)
- VOEFFRAY UBALDO JOSE (2023)
- VOUILLOUD JUAN SANTOS (2022)
- ZERBINATTI ESTHER DE IZETTA (2022)
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