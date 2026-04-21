Concepción del Uruguay: Delincuente arrebató el celular a una joven y fue rápidamente detenido

Minutos después de la medianoche, personal del Comando Radioeléctrico logró la aprehensión de un joven y la recuperación de un teléfono celular que había sido sustraído bajo la modalidad de arrebato.

Según se confirmó a Génesis24, el incidente ocurrió en las primeras horas de este martes, cuando una joven de 20 años fue abordada por un delincuente que, tras sustraerle su teléfono móvil, se dio a la fuga. Inmediatamente, la damnificada dio aviso a las autoridades, aportando descripciones precisas sobre la vestimenta y la fisonomía del autor.

Personal de la Sección Motorizada inició un intenso rastrillaje por las inmediaciones de calle Estrada Bis, entre Juan Marco y Ana de Victorica. En ese sector, los efectivos visualizaron a un masculino de similares características.

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó ocultar pruebas de su accionar. Tras una inspección en la zona, los uniformados localizaron, oculta detrás de una estructura de chapa, una campera azul con franjas celestes y blancas.

Al revisar la prenda, se halló en su interior un teléfono celular Samsung A06 de color azul, el cual coincidía íntegramente con el denunciado como sustraído minutos antes. Ante la evidencia, se procedió a la aprehensión de un joven de 21 años.

En el lugar intervino la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes sobre el equipo recuperado y la vestimenta secuestrada. Por disposición de la fiscalía en turno, el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial para los trámites de rigor, mientras que las actuaciones principales quedaron a cargo de la Comisaría Tercera, donde se radicó la denuncia formal.

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