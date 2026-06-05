Prefectura secuestró mercadería por casi $89 millones en el río Uruguay a la altura de Concordia

El procedimiento se realizó sobre el río Uruguay y permitió incautar prendas de vestir, embarcaciones, motores y vehículos. La investigación está a cargo del Juzgado Federal de Concordia.
El golpe al contrabando en Concordia permitió el secuestro de mercadería y bienes valuados en casi 89 millones de pesos durante un operativo realizado por personal de la Prefectura Naval Argentina en el marco de una causa por presunta infracción al Código Aduanero.
El procedimiento fue llevado adelante este jueves por efectivos de la Delegación Concordia y de la División Investigaciones Criminales, dependencia conducida por el prefecto Jorge Ribinski. Las tareas de vigilancia se desarrollaron en inmediaciones del kilómetro 325,6 del río Uruguay, donde detectaron movimientos compatibles con una maniobra de contrabando hacia la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay.
A partir de la intervención, los uniformados lograron interceptar la operatoria y secuestrar 11 bultos con mercadería de origen extranjero, además de diversos elementos presuntamente utilizados para el traslado de la carga.
Mercadería, embarcaciones y vehículos
Tras la apertura y el conteo de los bultos, se constató la existencia de 2.120 prendas de vestir y 200 fundas para teléfonos celulares. El valor estimado de esta mercadería superó los 60 millones de pesos.
Posteriormente, por disposición del Juzgado Federal de Concordia, se realizó un allanamiento vinculado a la investigación. En ese procedimiento se secuestraron dos embarcaciones adicionales equipadas con motores fuera de borda, trailers y documentación considerada de interés para la causa.
Como resultado global del operativo fueron incautadas 2.120 prendas de vestir, 200 fundas para celulares, un vehículo Citroën Berlingo, cuatro embarcaciones, tres motores fuera de borda, dos trailers, dos carros de mano y diversa documentación.
Investigación judicial en marcha
Los elementos secuestrados durante el allanamiento fueron valuados en más de 28 millones de pesos. Sumados a la mercadería decomisada en el procedimiento principal, el aforo total alcanzó una cifra cercana a los 89 millones de pesos.
La totalidad de los bienes quedó a disposición del Juzgado Federal de Concordia, que interviene en la causa por presunto contrabando.
En tanto, las personas involucradas permanecen sujetas a la investigación judicial, que continúa en etapa de instrucción para determinar las responsabilidades y el alcance de la maniobra detectada sobre el río Uruguay. Elonce