Concepción del Uruguay: Atraparon a delincuente escondido dentro de un ropero

Un hombre de 30 años fue aprehendido en flagrancia durante la mañana de este jueves tras ingresar ilegalmente a una vivienda deshabitada con intenciones de robo. La captura se concretó de manera inmediata gracias al rápido aviso de una vecina y al eficaz despliegue del personal del Comando Radioeléctrico.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho delictivo ocurrió alrededor de las 10:45 horas en un domicilio ubicado en calle Urquiza al 400. Una ciudadana de la zona observó el preciso momento en que el sospechoso trepaba las rejas del frente de la propiedad para meterse a la fuerza, por lo que no dudó en comunicarse de inmediato con la Sala de Comando para dar la alarma.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales ingresaron a la vivienda —la cual se encuentra actualmente deshabitada— y comenzaron una exhaustiva revisión habitación por habitación. La sorpresa llegó al abrir un ropero en uno de los cuartos, donde el delincuente se encontraba oculto intentando eludir a los uniformados.

El sujeto, un hombre de 30 años en situación de calle, fue reducido y aprehendido en el acto. Minutos más tarde se hizo presente en el lugar el propietario del inmueble, un ciudadano de 39 años, quien radicó la correspondiente denuncia penal por los daños e intento de sustracción.

En el caso intervino la fiscal en turno, Dra. Lara Plescia, quien dispuso el inicio de las actuaciones de rigor por los delitos de «Violación de Domicilio y Tentativa de Hurto en Flagrancia», ordenando el traslado del detenido hacia la Sección Alcaidía de la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

LA IMPORTANCIA DEL COMPROMISO VECINAL

Desde la Jefatura Policial se resaltó de manera categórica el valor de la colaboración ciudadana en este tipo de episodios. El pronto aviso de los vecinos a las líneas de emergencia resulta una herramienta clave y fundamental para que las patrullas en la calle puedan asistir a tiempo, frustrar los delitos y lograr la inmediata detención de los sospechosos.

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