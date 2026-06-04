Concepción del Uruguay: Robó dos fernet de comercio y fue capturado por vecinos tras persecución

Un hombre de 43 años, fue detenido al mediodía de este jueves tras cometer un asalto bajo la modalidad de «mecheo» en un local comercial. La rápida reacción de la damnificada y la decidida colaboración de los vecinos de la zona permitieron reducir al delincuente a los pocos metros de su huida.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho ocurrió alrededor de las 11:30 horas en el comercio bajo la razón social «Don Chino», ubicado en calle Ricardo Balbín al 2100. Según relató la comerciante, una mujer de 34 años, el sujeto ingresó al local, tomó imprevistamente dos botellas de Fernet Branca de un litro y se dio a la fuga corriendo. En el apuro por escapar, al malviviente se le cayó una de las botellas, la cual terminó destrozándose contra el suelo.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, la propietaria del negocio salió rápidamente detrás del sospechoso a viva voz. Al notar la situación, vecinos del barrio se sumaron de inmediato a la persecución, logrando interceptar y retener al individuo a la altura de la intersección de calles Ricardo Balbín y Baldoni.

Al arribar al lugar tras ser alertados por la Sala de Comando, el personal del Comando Radioeléctrico procedió a la formal aprehensión del ciudadano, identificado como un hombre de 43 años quien ya tendría antecedentes con hechos de similares características.

En el escenario del hecho trabajó el personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y se procedió al secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio, las cuales registraron toda la secuencia delictiva. Por su parte, la damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal formal.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la Dra. Lara Plescia, quien dispuso que el causante sea trasladado y alojado en la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera en calidad de detenido, imputado por el delito de «Robo en Flagrancia».

Comparte esto: Twitter

Facebook

