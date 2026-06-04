Pronunciamiento suma una nueva Diplomatura Universitaria en Mantenimiento Industrial

Comenzó este miércoles en Pronunciamiento la 𝐃𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧 𝐄𝐧𝐟𝐨𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐒𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚, una propuesta académica que surge del convenio firmado entre la 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐓𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 – 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐔𝐫𝐮𝐠𝐮𝐚𝐲 (𝐔𝐓𝐍-𝐅𝐑𝐂𝐔), la 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 y la empresa 𝐅𝐚𝐝𝐞𝐥 𝐒.𝐀. Con una nutrida presencia de alumnos, las clases inaugurales se desarrollaron en las instalaciones de la propia empresa.

El acto de apertura contó con las palabras del intendente Ricardo Sandoval, quien destacó el inicio de esta nueva instancia formativa y subrayó el valor del trabajo articulado entre el municipio, la institución académica y el sector privado. También hicieron uso de la palabra el decano de la UTN-FRCU, Martín Herlax; el secretario de Extensión Universitaria y Cultura de la misma facultad; la supervisora de Recursos Humanos de Fadel, Sofía Salvo; la coordinadora de la Diplomatura por parte de la FRCU-UTN, Noelia Borgo; y la concejala Erika Metrallé.

La propuesta, que se extenderá con varios módulos a lo largo del año, apunta a fortalecer los conocimientos técnicos de los participantes y promover prácticas seguras en entornos industriales.

Durante la presentación también estuvieron presentes el titular de la Oficina Municipal del Parque Industrial, Valentín Droz —quien tuvo a su cargo la coordinación de la iniciativa desde el municipio—, el secretario de Gobierno y Hacienda, Dante Adon, y la representante del área de Acción Social, Mariela Clapier.

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