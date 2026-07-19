Concepción del Uruguay: Detuvieron a un joven por agredir a policías tras un caso de violencia de género

Un joven de 18 años de edad fue aprehendido este sábado por la tarde en un domicilio de calle Alem al 700, luego de mostrarse sumamente hostil con el personal policial y arremeter a golpes contra los efectivos para impedir que dialogaran con una joven que se encontraba en un evidente estado de angustia.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se originó alrededor de las 17:30 horas, a raíz de reiterados llamados de vecinos a la Sala del Comando Radioeléctrico que alertaban sobre un presunto hecho de violencia de género, debido a que se escuchaban gritos y llantos provenientes del interior de la propiedad.

Al arribar la patrulla al lugar, los uniformados fueron atendidos por el agresor, quien desde el primer momento se mostró reticente y manifestó que no existía ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, los agentes constataron que dentro de la vivienda se encontraba una joven de 19 años visiblemente afectada. Con la firme intención de resguardar la integridad de la ciudadana y entrevistarla de manera reservada, los policías intentaron dialogar con ella, pero el joven impidió en todo momento que hablara e incluso evitó por la fuerza que saliera del inmueble.

Ante la gravedad de la situación, se le solicitó al individuo que depusiera su actitud y colaborara con las directivas, ante lo cual reaccionó insultando a los efectivos, resistiéndose de forma violenta al procedimiento e intentando agredir físicamente al personal actuante. Debido a esto, los uniformados debieron utilizar la fuerza mínima indispensable para reducirlo y colocarle las esposas de seguridad.

Los pormenores del hecho fueron comunicados a la Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo del Dr. Juan Pablo Gile, quien dispuso que el joven de 18 años permanezca alojado en la alcaidía de la Comisaría Primera bajo el cargo de Resistencia a la Autoridad. En tanto, la joven se negó a radicar la denuncia formal, dándose de igual manera intervención al Oficial de la Sección Asuntos Judiciales para las actuaciones de rigor.

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