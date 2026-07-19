Colón: Dos detenidos tras un operativo de búsqueda

Cerca de la medianoche, a raíz de una alerta telefónica que daba cuenta sobre la presencia de personas sospechosas, personal de esta Jefatura Departamental fue comisionado de forma inmediata en las inmediaciones de las calles Moreno y Rufino Mir. En dicho sector, según el relato, dos individuos habrían estado cortando cables del tendido de alumbrado público.

Según se confirmó a Génesis24, al arribar al lugar, los uniformados desplegaron un operativo de rastrillaje por la zona. La búsqueda dio sus primeros resultados al localizar a uno de los sospechosos, un joven de 20 años, quien intentaba ocultarse entre las malezas de un terreno baldío situado en la intersección de calle Durán y el Boulevard Ferrari.

Al percatarse de la proximidad de la patrulla, el sujeto emprendió una veloz huida a pie, abandonando en la vereda de las arterias Noailles y Durán dos tramos de cableado de aproximadamente cinco metros de longitud cada uno, los cuales fueron formalmente secuestrados.

Durante la persecución, el evadido tropezó y cayó sobre una estructura metálica, sufriendo una herida cortante en la zona de la ceja. Ante esta situación, y priorizando su integridad, los efectivos lo trasladaron al Hospital San Benjamín, donde los profesionales médicos le realizaron una sutura química, determinándose que se trataba de lesiones de carácter leve.

Mientras se continuaban las tareas investigativas y de saturación en el perímetro, los efectivos actuantes ubicaron en las inmediaciones, el paso de un segundo masculino. Al notar que sus características fisonómicas y de vestimenta coincidían plenamente con las descripciones aportadas previamente, se procedió a su identificación, resultando ser un ciudadano de 38 años.

Comunicado el escenario al Fiscal de turno Dr. Alejandro Perroud dispuso la inmediata aprehensión de ambos ciudadanos. Los causantes quedaron alojados en sede policial supeditados a una causa por el supuesto delito de Tentativa de Robo en Flagrancia.

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