Tiempo en Entre Ríos: renovaron el alerta amarillo y naranja por tormentas fuertes

Para este domingo se anuncian condiciones meteorológicas adversas, con lluvias y tormentas de variada intensidad en la provincia. También se pronostica que descenderán las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo y naranja por tormentas para este domingo. En el centro y sur de la provincia las tormentas comenzarán a desarrollarse durante la madrugada del sábado y las primeras horas del domingo.

Bajo alerta naranja se encuentran los departamentos de: Federación, Federal, Feliciano, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoya, Diamante, Paraná y La Paz se encuentran bajo alerta naranja, mientras que el resto de los departamentos entrerrianos permanece bajo alerta amarilla.

Así estará el tiempo este domingo

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. En la capital y alrededores se esperan tormentas por la mañana y chaparrones por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 20 grados. Allí también se prevé tormentas fuertes durante toda la jornada.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 15 grados. En estas localidades se pronostican tormentas fuertes y chaparrones. Ahora

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