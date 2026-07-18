Fuerte temporal ocasionó voludoras de techos y caída de árboles en localidades entrerrianas

En Federal hubo voladuras de techos, caída de árboles y postes, mientras que en Colón el temporal dañó la carpa prevista para la Feria del Puerto, derribó un árbol sobre un auto y se produjo un choque en la ex Ruta 26.
El temporal en Entre Ríos dejó importantes consecuencias durante la madrugada de este sábado en distintos departamentos de la provincia. Las fuertes ráfagas de viento, acompañadas por lluvias intensas y caída de granizo, provocaron daños materiales en Federal y Colón, donde fue necesaria la intervención de personal policial y de los servicios de emergencia.
En ambos departamentos se registraron voladuras de estructuras, caída de árboles y postes, además de un accidente de tránsito. A pesar de los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico, no se reportaron personas evacuadas ni inundaciones.
Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y recomendaron circular con extrema precaución debido a la presencia de ramas y otros elementos sobre la calzada.
Voladuras de techos y postes caídos en Federal
Según informó la Jefatura Departamental Federal, los mayores inconvenientes se registraron entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando las ráfagas de viento alcanzaron su mayor intensidad.
Uno de los daños más importantes ocurrió en el predio del Club Cancha Dieguito, ubicado en la intersección de Santa Rosa y Ernesto González, donde el viento desprendió parte del techo de las instalaciones.
También se produjeron destrozos en la cancha del Club Las Flores, sobre calles Santa Fe y Mitre, donde el temporal arrancó el portón utilizado para el ingreso de ambulancias.
En el barrio Silbido, en la esquina de Alicia Moreau de Justo y Santa Fe, un poste del tendido eléctrico fue derribado por la fuerza del viento, mientras que en Artussi e Hipólito Yrigoyen cayó un árbol que debió ser retirado por personal de emergencia.
Desde la Policía confirmaron que no hubo personas evacuadas ni familias afectadas por anegamientos.
Daños materiales y un choque en Colón
El temporal también golpeó con fuerza al departamento Colón. Fuentes municipales confirmaron a Elonce que solo se asistió a una familia que sufrió voladura de un techo precario. “El inconveniente ya fue solucionando”, indicaron.
En la ciudad cabecera, un árbol cayó sobre un automóvil como consecuencia de las fuertes ráfagas, provocando importantes daños materiales en el vehículo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
Otro de los sectores afectados fue el predio de la Feria del Puerto, donde el viento derribó la carpa instalada en la zona portuaria y causando daños en la estructura.
Fuentes municipales confirmaron a Elonce que las carpas se estaban armando para el próximo fin de semana porque el proveedor de las estructuras no podía hacerlo en otra fecha, por lo cual, el evento mantiene su programación tal cual estaba prevista.
Accidente durante la tormenta
En medio de las adversas condiciones climáticas también se produjo un accidente de tránsito sobre la ex Ruta Provincial 26, a la altura de Altavista.
Por causas que aún son materia de investigación, dos vehículos colisionaron y fue necesaria la intervención de efectivos policiales y de los servicios de emergencia.
Hasta el momento no se difundió información oficial sobre el estado de salud de las personas involucradas ni sobre la mecánica del siniestro.
Piden extremar las precauciones
Las condiciones meteorológicas continuaban siendo inestables durante las primeras horas de este sábado, por lo que las autoridades insistieron en la necesidad de extremar las medidas de prevención al transitar por rutas y caminos de la provincia.
Las lluvias dejaron la calzada resbaladiza y, en distintos sectores, permanecían ramas, árboles caídos y otros elementos arrastrados por el viento, lo que incrementa el riesgo para quienes circulan.
Ante este escenario, recomendaron reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad entre vehículos y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones climáticas adversas.
Tormenta en Concordia provocó destrozos, dejó a gran parte de la ciudad sin luz y causó importantes daños
Una intensa tormenta con fuertes ráfagas de viento afectó a Concordia durante la madrugada y provocó importantes daños materiales. Hubo voladuras de techos, caída de árboles, interrupciones del servicio eléctrico y complicaciones en las comunicaciones. ENERSA trabajó para restablecer el suministro.
La tormenta en Concordia provocó destrozos, dejó a gran parte de la ciudad sin suministro eléctrico y ocasionó importantes daños materiales durante la madrugada de este sábado. El fenómeno comenzó alrededor de las 3.15 y se extendió por aproximadamente 20 minutos, con ráfagas de viento que afectaron principalmente los sectores norte, oeste y noroeste de la ciudad.
Las consecuencias se observaron en distintos barrios, donde se registraron voladuras de techos, portones desprendidos, árboles caídos y daños en viviendas y vehículos. Además, la interrupción del servicio eléctrico impactó también en las comunicaciones, con inconvenientes en la telefonía celular y el acceso a internet.
Mientras avanzaban las tareas de asistencia y relevamiento, los organismos competentes continuaban evaluando la magnitud de los daños ocasionados por el temporal, publicó Diario Río Uruguay.
Viviendas, vehículos y árboles afectados
En distintos sectores de Concordia se constataron daños de consideración en viviendas particulares. En algunos casos, la fuerza del viento desprendió completamente los techos de las construcciones y los desplazó varios metros del lugar donde estaban instalados.
También se registraron árboles caídos sobre vehículos y estructuras dañadas, aunque el corte generalizado del suministro eléctrico dificultó durante las primeras horas de la mañana el relevamiento completo de las consecuencias del fenómeno.
Uno de los puntos donde pudo observarse con mayor claridad la intensidad del temporal fue el acceso norte de la ciudad, especialmente sobre avenida Monseñor Rojas.
En ese sector, al igual que en otras zonas del noroeste, quedaron árboles derribados y estructuras dañadas, mientras cuadrillas municipales y de distintos organismos trabajaban para liberar calles y asistir a los vecinos afectados.
El temporal dejó sin energía a gran parte de la ciudad
Como consecuencia de la tormenta, se produjo una interrupción del suministro eléctrico que afectó inicialmente a toda la ciudad.
El inconveniente se originó en una línea de transmisión que ingresa desde el norte, por la zona de Villa Zorraquín, y abastece la estación transformadora ubicada sobre bulevar Ayuí, perteneciente a ENERSA.
Los daños provocados por el fenómeno meteorológico obligaron a desplegar cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica y de ENERSA para localizar las fallas y avanzar con la reposición del servicio.
La falta de energía también generó dificultades en otros servicios esenciales, principalmente en las comunicaciones telefónicas y el acceso a internet en distintos sectores de la ciudad.
ENERSA informó sobre las tareas de recuperación
Desde ENERSA informaron que el temporal afectó instalaciones eléctricas en distintos puntos de Entre Ríos.
Según precisaron, el corredor San Salvador-Concordia-Salto Grande-Chajarí fue uno de los más comprometidos, aunque también se registraron inconvenientes en Chajarí, Villa Elisa, San José, Federación, Federal, Feliciano, Santa Elena, Bovril, Charrúas, Jubileo, Villaguay, Colón y diversas zonas rurales.
La empresa indicó que sus equipos trabajaron de manera ininterrumpida para normalizar el suministro.
Además, comunicó que el servicio ya había sido restablecido en Federación, mientras que en Concordia el abastecimiento comenzó a recuperarse de manera parcial mediante el sistema de subtransmisión, aunque continuaban las tareas en los sectores donde se registraron los mayores daños.
La distribuidora también recordó a la población que no debía acercarse ni manipular cables cortados o instalaciones eléctricas dañadas debido al riesgo que representan.
Sin registros oficiales sobre la intensidad del viento
Hasta el momento no se difundieron datos oficiales sobre la velocidad que alcanzaron las ráfagas durante el temporal.
Según publicó Diario Río Uruguay, desde diciembre del año pasado la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto de Concordia no cuenta con guardia nocturna, por lo que no existieron registros instrumentales correspondientes al momento en que se desarrolló el fenómeno.
Mientras continuaban las tareas para restablecer completamente el suministro eléctrico y asistir a los vecinos afectados, los organismos responsables avanzaban con el relevamiento de daños en los sectores más comprometidos de la ciudad.
Las autoridades estimaban que durante las próximas horas podrían contar con un panorama más preciso sobre las consecuencias materiales que dejó el temporal en Concordia.
Elonce