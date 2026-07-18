sábado 18 julio 2026

La Peregrinación ConcePro modificó el horario y lugar de salida

Debido a las condiciones climáticas la convocatoria es para las 11 h desde San Justo.

Desde la organización informaron que este sábado 18 de julio se llevará a cabo la tradicional Peregrinación ConcePro, en honor a Nuestra Señora de Schoenstatt pero se modificó el horario y lugar de partida.

Invitan a los peregrinos a congregarse en la ermita ubicada frente al Templo Parroquial de San Justo para salir caminando desde allí hacia Pronunciamiento donde se celebrará la Santa Misa a las 16 h.

Por otro lado aclararon que si surge alguna otra modificación,  se comunicará a través de sus redes sociales de instagram y Facebook.

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