La Peregrinación ConcePro modificó el horario y lugar de salida

Debido a las condiciones climáticas la convocatoria es para las 11 h desde San Justo.
Desde la organización informaron que este sábado 18 de julio se llevará a cabo la tradicional Peregrinación ConcePro, en honor a Nuestra Señora de Schoenstatt pero se modificó el horario y lugar de partida.
Invitan a los peregrinos a congregarse en la ermita ubicada frente al Templo Parroquial de San Justo para salir caminando desde allí hacia Pronunciamiento donde se celebrará la Santa Misa a las 16 h.
Por otro lado aclararon que si surge alguna otra modificación, se comunicará a través de sus redes sociales de instagram y Facebook.
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